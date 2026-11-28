El América y Monterrey se juegan este sábado 28 de noviembre el pase a semifinales del Apertura 2026. El partido está programado a las 21:10 horas en el Estadio Banorte.

El horario de inicio es a las 21:10, tiempo del centro de México. La serie llega empatada luego de que el juego de ida terminó sin goles. A las Águilas les basta empatar para avanzar.

No obstante, el mal clima provocado por la primera tormenta invernal de la temporada en México se hará sentir en el terreno de juego. ¿Si empeoran las condiciones climáticas, el partido puede suspenderse?

¿Qué dice el pronóstico?

Se espera que la primera tormenta invernal de la temporada 2026-2027 baje de forma marcada las temperaturas en la capital, con altas probabilidades de lluvia durante el partido.

Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el sábado se prevén lluvias puntuales fuertes de 25 a 50 milímetros en la Ciudad de México, así como posible caída de nieve o aguanieve en zonas por arriba de 2 mil 800 metros sobre el nivel del mar.

Para el sábado también se prevén mínimas de 0 a 5 °C con posibles heladas durante la madrugada del domingo.

¿Puede suspenderse?

La lluvia o el frío, por sí solos, no son motivo para suspender. Lo que sí detiene partidos son las llamadas "causas de fuerza mayor". La más frecuente en la Liga MX es la tormenta eléctrica.

Con base en indicaciones de Protección Civil, la Liga suspendió en este mismo torneo el Atlante vs León por amenaza de tormenta eléctrica.

El árbitro puede detener el juego y mandar a los jugadores a vestidores si hay riesgo para jugadores o aficionados. Un ejemplo reciente fue el América vs Xolos del Apertura 2025, donde el partido se detuvo por tormenta eléctrica en el minuto 64 y se reanudó tras 41 minutos.

En los casos más extremos, el partido puede aplazarse. El Puebla vs Chivas de 2025 se reprogramó por tormenta eléctrica y lluvia constante, por decisión de la Liga y Protección Civil.

El reglamento prevé que, si un juego suspendido se reanuda 24 horas después, se retoma en las mismas condiciones en que quedó. Ese texto corresponde a la temporada 2023/24, así que conviene confirmar la redacción vigente.

Diferencias entre una tormenta invernal y una eléctrica

Una tormenta invernal no es lo mismo que una tormenta eléctrica, y por ahora el pronóstico habla de lluvia y frío, no de actividad eléctrica. Aun así, las condiciones pueden cambiar de aquí al sábado. Las decisiones se toman en el momento, en coordinación con Protección Civil, y se anuncian en los canales oficiales de la Liga MX y del club.

Para quienes vayan al estadio, la recomendación es llevar ropa abrigada e impermeable.

AMP