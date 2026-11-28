Una adolescente de 14 años fue detenida por su presunta participación en los hechos que provocaron la muerte de Dulce Guadalupe y es investigada inicialmente por lesiones en Zacatecas.

De acuerdo con familiares, la menor habría empujado a Dulce durante una agresión ocurrida mientras jugaban futbol dentro de la escuela. La víctima sufrió un golpe que la dejó en estado crítico. Sus familiares relataron que todo comenzó con un altercado entre los equipos.

Ls personas de entre 12 y 17 años son juzgadas bajo un sistema especializado, con medidas distintas a las aplicadas a los adultos. La Ley de Justicia para Adolescentes en el Estado de Zacatecas establece que las sanciones deben ser proporcionales y buscar la reintegración social y familiar.

Entre las medidas contempladas se encuentran las amonestaciones, la libertad asistida, el servicio comunitario y la reparación del daño. El internamiento es excepcional y solo procede en los casos graves que establece la ley.

Para los delitos de mayor gravedad, el artículo 151 de esta legislación permite el internamiento en un centro especializado, de acuerdo con la edad y el delito cometido. En casos como homicidio o lesiones graves, la sanción puede alcanzar hasta cinco años. El fiscal detalló los límites que contempla el sistema de justicia para adolescentes:

Cristian Paul Camacho Osnaya, Fiscal General de Justicia del Estado de Zacatecas declaró: “El sistema penal mexicano establece muy bien las edades en que un adolescente puede ser juzgado, que es de 12 a 17 años, pero las penas, las sanciones que pueden alcanzar son hasta los 5 años de internamiento preventivo. Incluso, cuando superen la edad de la adolescencia, es decir, cuando ya superen los 18 años, si el hecho se cometió previo a esa edad, pueden incluso continuar bajo esta medida para esta sanción, que es cuando ya son vencidos”.

En este caso, la adolescente detenida tiene 14 años y la Fiscalía informó que inicialmente se le investiga por lesiones. La clasificación del delito y la sanción que pudiera corresponder dependerán del avance de las investigaciones y de lo que determine un juez, conforme a la Ley de Justicia para Adolescentes en el Estado de Zacatecas y el Código Penal para el Estado de Zacatecas.