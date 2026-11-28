La Policía Municipal de San Salvador El Seco informó que logró la detención de dos masculinos identificados como Rodrigo ‘N’ e Iván ‘N’, señalados por su presunta participación en diversos hechos delictivos ocurridos en la demarcación.

​El aseguramiento es producto del despliegue operativo conjunto que se mantiene activo en el municipio antes mencionado incluyendo patrullajes estratégicos y sobrevuelos de reconocimiento en helicóptero.

En los hechos participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Marina (SEMAR) y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSP) para sumarse a las labores de vigilancia de la Policía Municipal.

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Las corporaciones de seguridad lograron ubicar y asegurar a ambos individuos, quienes fueron puestos a disposición de la autoridad ministerial correspondiente para determinar su situación jurídica.

Las autoridades exhortan a la ciudadanía a que en caso de reconocer a Rodrigo ‘N’ o a Iván ‘N’ como autor de algún delito, se haga la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla.

Con información de N+

GMAZ