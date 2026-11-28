Detienen a Dos Sujetos Presuntamente Responsables de Diversos Delitos en Puebla
Iván 'N' y Rodrigo 'N' fueron arrestados durante un operativo implementado por las autoridades en el municipio poblano de San Salvador El Seco
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Iván 'N' y Rodrigo 'N' fueron arrestados durante un operativo implementado por las autoridades en el municipio poblano de San Salvador El Seco
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La Policía Municipal de San Salvador El Seco informó que logró la detención de dos masculinos identificados como Rodrigo ‘N’ e Iván ‘N’, señalados por su presunta participación en diversos hechos delictivos ocurridos en la demarcación.
El aseguramiento es producto del despliegue operativo conjunto que se mantiene activo en el municipio antes mencionado incluyendo patrullajes estratégicos y sobrevuelos de reconocimiento en helicóptero.
En los hechos participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Marina (SEMAR) y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSP) para sumarse a las labores de vigilancia de la Policía Municipal.
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Las corporaciones de seguridad lograron ubicar y asegurar a ambos individuos, quienes fueron puestos a disposición de la autoridad ministerial correspondiente para determinar su situación jurídica.
Las autoridades exhortan a la ciudadanía a que en caso de reconocer a Rodrigo ‘N’ o a Iván ‘N’ como autor de algún delito, se haga la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla.
Con información de N+
GMAZ