Se confirmó que el joven Luis Ángel Caballero Lavariega, de 29 años de edad, quien fue reportado como desaparecido en el municipio poblano de Cuautlancingo, fue hallado sin vida.

Su cuerpo fue localizado en la demarcación tlaxcalteca de Xicohtzinco, en los límites territoriales de Puebla y Tlaxcala, el pasado 24 de noviembre, un día después que se reportó su desaparición.

La muerte del joven fue confirmada en redes sociales por Azu Lavariega Chávez, su madre, quien indicó que el cuerpo de su hijo sería trasladado al municipio oaxaqueño de Valerio Trujano donde será velado.

El 24 de noviembre la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tlaxcala (FGJE), informó que a través del Ministerio Público, inició una carpeta de investigación por el delito de homicidio calificado, tras el hallazgo de una persona del género masculino sin vida, en Xicohtzinco.

De acuerdo con los primeros reportes, se recibió una llamada telefónica por el servicio de emergencias 911, quien informó sobre la localización del cuerpo de un hombre, quien presentaba lesiones provocadas por un arma de fuego.

El hallazgo tuvo lugar en un paraje ubicado al oriente del camino antiguo a Dolores, en la Sección Tercera de la demarcación antes mencionada, generando una movilización policial en la zona, confirmándose este 27 de noviembre que se trataba de Luis Ángel Caballero Lavariega.

Con información de N+

GMAZ