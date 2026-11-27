Andrea Stewart-Cousin, la primera mujer afroamericana en ocupar el cargo de líder de la mayoría en el Senado del Estado de Nueva York, falleció a los 76 años.

Encabezó la mayoría demócrata en la Cámara Alta de aquel estado y fue reconocida por ser la persona con más años de servicio en la historia del estado.

Fue senadora estatal durante 20 años, reelegida el pasado 3 de noviembre, y murió en su casa de Yonkers, Nueva York, aunque aún no se ha revelado la causa de su deceso.

Se preparaba para presidir la mayor mayoría de su partido en la historia reciente, después de que los demócratas obtuvieran al menos 47 de los 63 escaños del Senado estatal.

Hasta la tarde de este viernes, aún no estaba definido si los demócratas comenzarían un proceso para elegir a su sucesor.

Representante por Yonkers, Stewart-Cousins ​​fue la primera afroamericana en liderar un Senado estatal que, históricamente, se había caracterizado por sus divisiones internas y por su control de los republicanos.

Era reconocida por sus coloridas bufandas, su trato amable en público ocultaba una estratega implacable con un toque de sarcasmo. En privado, no dudaba en imponer disciplina a los miembros de su bancada que se mostraban indisciplinados.

Su fallecimiento se produce semanas antes de una sesión legislativa en Albany en la que se esperan debates sobre posibles aumentos de impuestos y sobre cómo abordar la persistente preocupación de los votantes por el costo de vida.

El cargo que poseía la convirtió en una de las funcionarias electas más poderosas del estado de Nueva York, explicó el medio estadounidense Político.

Provenía de la Legislatura del condado de Westchester. Durante su etapa allí, aprendió a equilibrar facciones contrapuestas en un condado cuya demografía refleja, en gran medida, la del estado en su conjunto. Fue también allí donde adoptó su característico estilo de vestir: el uso constante de un pañuelo o bufanda. Según explicó, comenzó a llevarlo porque la gente la confundía con la única otra mujer afroamericana que había obtenido un escaño a nivel de condado.

Se postuló por primera vez al Senado en 2004, perdiendo por 18 votos. Cuando resultó elegida dos años más tarde, se incorporó a un grupo demócrata que en sus primeros años en Albany estuvieron marcados por amargas disputas y luchas de poder. En 2012, sus colegas la eligieron líder de la minoría, después de que su predecesor se sumara a una larga lista de senadores de alto rango que enfrentaban acusaciones penales.

Contra todo pronóstico, logró que el grupo funcionara. En 2018, los demócratas obtuvieron 39 de los 63 escaños del Senado, lo que les otorgó su primera mayoría estable desde la Segunda Guerra Mundial.

HVI