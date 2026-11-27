La llegada de la primera tormenta invernal de la temporada provocará un importante descenso de las temperaturas en la Ciudad de México y el Estado de México. De acuerdo con el pronóstico, a partir de este viernes 27 y hasta el sábado 28 de noviembre se esperan lluvias, ambiente frío y la posible caída de copos de nieve en las zonas más altas de ambas entidades, particularmente en regiones montañosas cercanas a Toluca.

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Este fenómeno meteorológico no solo ocasionará temperaturas bajas, sino también lluvias de muy fuertes a intensas en distintas regiones del occidente, centro, oriente y sur del país. Entre las condiciones previstas destaca la presencia de nieve o aguanieve, que podría cubrir algunas zonas elevadas con pequeños cristales de hielo que descienden de la atmósfera.

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El pronóstico señala que la caída de nieve o aguanieve podría comenzar durante la noche de este viernes 27 de noviembre en las zonas altas de la CDMX y áreas limítrofes con el Estado de México. Las condiciones continuarían durante las primeras horas del sábado, cuando el termómetro podría descender hasta los 4 grados centígrados.

Para la tarde del sábado 28 también existe posibilidad de caída de copos de nieve en las regiones montañosas de la capital, donde se esperan temperaturas de entre 10 y 12 grados. Durante la noche, las condiciones podrían repetirse en las zonas de mayor altitud, con registros de entre 7 y 9 grados centígrados.

¿Cuándo mejorará el clima en CDMX?

Para el domingo 29 de noviembre se espera una mejoría en las condiciones meteorológicas, ya que no se pronostican lluvias. Sin embargo, el ambiente frío continuará durante las primeras horas del día, con temperaturas mínimas de entre 5 y 7 grados centígrados.

Por la tarde, el termómetro podría alcanzar una máxima de 19 grados, aunque prevalecerá el cielo nublado. Ante este panorama, se recomienda mantenerse informado sobre las actualizaciones del pronóstico, abrigarse adecuadamente y tomar precauciones.

TLS