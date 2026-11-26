La mañana de hoy, se registró un fuerte accidente en la Autopista México-Toluca, con dirección a la Ciudad de México (CDMX), a la altura de la comunidad Cruz Blanca, en la alcaldía Cuajimalpa. Al menos tres personas resultaron lesionadas.

En N+, te contamos de los accidentes que a diario ocurren en la Ciudad de México y en las carreteras del país. Ademas, te informamos sobre las alternativas viales para evitar los cierres viales por las marchas y los bloqueos en la capital del país.

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¿Qué pasó en la Autopista México-Toluca?

En el percance, registrado en el kilómetro 26 de la Autopista México-Toluca, se vieron involucrados tres vehículos: un tráiler, una camioneta de carga y un auto particular, unidad que quedó totalmente destrozada.

La camioneta de carga se le habría cerrado al tráiler, por lo que chocaron y perdieron el control. Posteriormente, aplastaron al vehículo particular que iba descendiendo hacia la caseta de cobro rumbo a la CDMX, según el reporte de N+ FORO.

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Cuerpos de emergencia se trasladaron al lugar del siniestro para atender a las personas lesionadas y retirar a los vehículos accidentados para poder reabrir la circulación, que fue interrumpida de forma parcial por las maniobras de rescate en la zona de Cuajimalpa.

El accidente ocurrió a la altura del kilómetro 26 de la Autopista México-Toluca. Foto: N+

La Autopista México-Toluca no fue cerrada en su totalidad. Se permitió el paso en uno de los carriles mientras los rescatistas laboraban en la zona del accidente.

Por el accidente, la carga vehicular se intensificó a lo largo de varios kilómetros, por lo que se recomendó circular con precaución y atender las indicaciones viales.

Con información de N+.

RMT