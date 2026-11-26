El tradicional desfile de Acción de Gracias de Macy’s, en Nueva York, fue pospuesto por primera vez en casi 100 años. La última vez que tuvo que suspenderse fue en dos ocasiones durante la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, esta será la primera vez que el evento se vea afectado por condiciones meteorológicas adversas, ante el pronóstico de fuertes vientos y una intensa tormenta.

La edición número 100 del desfile, que cada año reúne a miles de familias estadounidenses frente al televisor como parte de las celebraciones de Acción de Gracias, será transmitida hasta el próximo sábado debido a las condiciones climáticas previstas para las próximas horas.

A través de un comunicado, la cadena de almacenes Macy’s M.N. que patrocina el evento, informó sobre la decisión para garantizar la seguridad de los cientos de participantes y los espectadores.

"La seguridad de nuestros participantes y espectadores es nuestra máxima prioridad y, tras consultar detenidamente con nuestros socios municipales y de las agencias, hemos tomado la decisión de aplazar la celebración de este año", dijo.

La rana gigante Ermitère flota sobre la recién renovada Columbus Circle durante el desfile de Macy's en Nueva York, Foto: AP

En la víspera de Acción de Gracias, el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, precisó que la decisión de cambiar la fecha se tomó de común acuerdo con Macy's, el Departamento de Policía de Nueva York y otras agencias.

"Sabemos que nuestra ciudad es la mejor del mundo, y también sabemos que en nuestra ciudad nada resulta fácil, y hay que prever todas las posibilidades", dijo.

Destacó que los fuertes vientos previstos para el jueves, que ya han puesto en peligro anteriormente la seguridad de los emblemáticos globos del desfile, fueron un factor determinante en la decisión de recorrer el evento hasta el sábado próximo.

¿Cuándo y a qué hora será el desfile de Acción de Gracias?

El desfile de Acción de Gracias de Macy’s se reprogramó para el próximo sábado 28 de noviembre a las 8:30 de la mañana, hora de Nueva York (1330 GMT).

Se tiene previsto que el desfile tenga una duración de tres horas y recorra Manhattan desde la calle 77 hasta Central Park West, hasta la tienda insignia de Macy's en Herald Square.

El desfile se suspendió entre 1942 y 1944 por la Segunda Guerra Mundial, pero nunca antes se había pospuesto debido a las condiciones meteorológicas.

El desfile de Macy’s se transmite en televisión a nivel nacional; se ha convertido en parte integrante de las tradiciones de la festividad estadounidense del Día de Acción de Gracias, un espectáculo de enormes personajes de dibujos animados hinchables, bandas de música, payasos, animadoras y actuaciones musicales en directo de artistas populares.

Miles de personas toman las calles de Manhattan para verlo en vivo.

EUA alerta por mal clima este jueves Día de Acción de Gracias

El Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos emitió una alerta por fuertes vientos y una alerta de inundaciones costeras para la ciudad de Nueva York para el jueves y el viernes.

Se preveía que la ciudad de Nueva York enfrente rachas de viento de entre 80 y 96 kilómetros por hora, con vientos sostenidos de entre 48 y 62 km/h, según informó la oficina de gestión de emergencias de la ciudad.

Estos han sido los problemas que ha enfrentado el desfile de Macy’s

Las condiciones meteorológicas adversas ya han afectado el desarrollo del desfile en años anteriores. Uno de los incidentes más recordados ocurrió en 1997, cuando fuertes ráfagas de viento desviaron un globo del personaje infantil el Gato Ensombrerado y lo hicieron chocar contra una farola. El impacto provocó que una parte del poste cayera sobre los espectadores que se encontraban debajo, dejando a dos personas hospitalizadas por lesiones en la cabeza.

Ese no fue el único percance. Otros dos globos de grandes dimensiones, correspondientes a los personajes de la Pantera Rosa y Barney el Dinosaurio, también resultaron gravemente dañados por los intensos vientos.

Tras estos incidentes, el entonces alcalde de Nueva York, Rudy Giuliani, estableció un grupo de trabajo para evaluar los riesgos y reforzar las medidas de seguridad. Como resultado, se implementaron nuevas restricciones en el tamaño de los globos participantes y se retiraron las farolas ubicadas a lo largo del recorrido.

Para la edición de este año, todos los globos de personajes animados que habían sido trasladados a Manhattan e inflados desde el miércoles deberán desinflarse y regresar a sus instalaciones en Nueva Jersey, donde serán preparados nuevamente para el desfile. De acuerdo con Will Coss, director de Macy’s Studios, este procedimiento suele tomar alrededor de una semana.

Por su parte, las autoridades de Nueva York también han reforzado las medidas de seguridad. La Policía de la ciudad contempla un despliegue adicional de elementos a lo largo del recorrido, aunque, según informó la comisionada Jessica Tisch, hasta el momento no existe ninguna amenaza específica o creíble contra el evento.

TLS