Un motociclista perdió la vida luego de impactarse contra un camión de carga en calles de la colonia Ampliación Las Flores, en el municipio de Lerdo, Durango.

El accidente ocurrió la noche de este miércoles sobre la calle Lucio Blanco, cuando Luis Alberto Bocanegra Astorga, de 46 años, circulaba por la calzada Guadalupe Victoria con dirección al centro de la ciudad.

De acuerdo con los primeros reportes, en determinado momento el conductor perdió el control de la motocicleta y terminó estrellándose contra la pesada unidad. Tras el impacto, testigos solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia, por lo que paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar.

Sin embargo, al revisar al motociclista, los socorristas confirmaron que ya no contaba con signos vitales. Posteriormente, el agente del Ministerio Público tomó conocimiento de los hechos, realizó las diligencias correspondientes y ordenó el levantamiento del cuerpo para su traslado al Servicio Médico Forense (SEMEFO), donde se practicaría la necropsia de ley.