Dos personas, entre ellas un menor de 13 años, resultaron lesionadas luego de que una patrulla de la Policía Estatal chocara contra un automóvil particular en calles de la colonia María de la Piedad, en Coatzacoalcos.

De acuerdo con los primeros reportes, la unidad oficial marcada con el número SP-4743 impactó al vehículo particular en el cruce de las avenidas Miguel Ángel de Quevedo e Independencia.

El accidente ocurrió la noche de este miércoles. Entre los lesionados se encuentra un hombre de 34 años y un adolescente de 13, quienes recibieron atención por parte de elementos de Protección Civil.

Ambos fueron trasladados al Hospital General de Zona número 36 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). De manera preliminar, se presume que la patrulla habría sufrido una falla mecánica y se quedó sin frenos; sin embargo, serán las investigaciones las que determinen cómo ocurrió el choque.