La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció este jueves el envío al Senado de una iniciativa de reforma al Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, con la que busca agilizar los juicios familiares, facilitar los procesos de adopción y fortalecer la protección de mujeres, niñas, niños y adolescentes.

Durante su conferencia matutina, se abordaron los puntos clave de la propuesta de reforma a la Ley para Justicia Familiar.

La iniciativa contempla cambios en problemáticas relacionadas con la justicia familiar: los procesos de adopción, los divorcios y las pensiones alimenticias, la violencia vicaria y los derechos de niñas, niños y adolescentes.

La reforma plantea los siguientes mecanismos: Adopciones más rápidas, que contempla procedimientos simplificados, juicio especial por abandono y entrega voluntaria y segura de niñas y niños, divorcio unilateral que permitirá solicitar la disolución del matrimonio sin que el proceso dependa de alcanzar un acuerdo con la otra parte, pensión alimenticia provisional.

Protección contra la violencia vicaria: contempla medidas urgentes, restricciones a convivencias y mecanismos para evitar que los hijos sean utilizados para perjudicar a la madre.

En cuanto a derechos de niñas, niños y adolescentes se plantea garantizar su participación en los juicios, representación especializada y plazos más cortos para notificaciones.

Uno de los ejes de la reforma es agilizar los procedimientos mediante los cuales niñas, niños y adolescentes pueden integrarse a una familia, particularmente aquellos que permanecen en centros de asistencia mientras se resuelve su situación jurídica.

La propuesta incluye un juicio especial por abandono, la simplificación de los procesos de adopción y la posibilidad de realizar una entrega voluntaria y segura, con el objetivo de evitar que los trámites judiciales se prolonguen innecesariamente.

El planteamiento busca que estos procedimientos sean seguros, pero también más expeditos, para que las niñas y niños puedan acceder a un entorno familiar cuando legalmente corresponda.

De manera más detallada, el apartado sobre violencia vicaria, que ocurre cuando una persona utiliza a sus hijos para causar daño a la madre, contempla que los jueces cuenten con herramientas para actuar de manera inmediata en procedimientos de custodia y divorcio en los que se identifiquen posibles conductas de violencia.

Entre las medidas propuestas se encuentran:

Protección en 24 horas: contempla medidas urgentes, incluida la suspensión de convivencias y la restitución de hijos cuando corresponda legalmente.

Sin mediación ni conciliación: se busca evitar que las víctimas tengan que negociar con la persona agresora en estos casos.

Escucha segura: niñas y niños podrán ser escuchados sin la presencia del presunto agresor y con representación propia.

Valoración conjunta de pruebas: se plantea considerar elementos de procesos penales, familiares y administrativos.

Freno a demandas en cadena: busca evitar que los procedimientos judiciales sean utilizados para hostigar o presionar a las madres.

FBPT