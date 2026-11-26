La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, consideró que es un asunto de injerencia el que la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) haya habilitado un número de WhatsApp para que la ciudadanía denuncie a funcionarios corruptos y a integrantes del narcotráfico en Sinaloa.

“Imagínense que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana abriera un WhatsApp para la denuncia de la corrupción de Estados Unidos, ¿cómo lo vería el gobierno de Estados Unidos? Es evidente que es un asunto de injerencia porque la DEA tiene mucho que hacer en su país”, dijo la mandataria durante su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional.

Y añadió que lo primero que tendría que estar haciendo la agencia es "investigar sobre la corrupción en EUA vinculada con la delincuencia organizada o lo que ellos llaman grupos terroristas".

Ayer, Terry Cole, jefe de la DEA, anunció que se establecieron líneas de denuncia dedicadas a recibir información sobre miembros y asociados de organizaciones terroristas extranjeras designadas, así como a funcionarios corruptos, redes criminales y personas que lavan dinero para financiar el "narcoterrorismo".

“Tu información importa. Tu identidad y tu seguridad importan. Si tienes información, comunícate con la DEA a través de los canales de denuncia designados. Puedes denunciar de forma confidencial y anónima”, dijo y dio a conocer los números para Sinaloa y adelantó que también habrá para Jalisco.

Cabe señalar que Estados Unidos ha designado organizaciones terroristas extranjeras a varios grupos criminales de México, como el Cártel de Sinaloa, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Cártel del Noreste (CDN), la Nueva Familia Michoacana (LNFM), Cártel de Golfo (CDG) y Cárteles Unidos (CU).

Al ser cuestionada sobre este tema, Sheinbaum habló también sobre el tema de las drogas en territorio estadounidense.

“¿A poco en Estados Unidos no hay tráfico de drogas? Pues si ahí está el consumo. ¿Quién distribuye la droga, dónde queda el dinero de la distribución y la venta de droga y fentanilo ilegal en Estados Unidos?”, cuestionó la presidenta.

En México, prosiguió, las autoridades desmantelan laboratorios de metanfetaminas, incautan pastillas de fentanilo y llevan a cabo detenciones de la delincuencia organizada.

“Nuestra pregunta, relevante y reciproca, es: ¿Qué está haciendo Estados Unidos en Estados Unidos? Porque ahora resulta que disponen de un teléfono para que los mexicanos denuncien a la DEA en EU algo que ocurre en México. Aquí hay una Fiscalía, aquí trabaja la Secretaría de Seguridad. Entonces, deberían poner mucha atención del otro lado de la frontera”, enfatizó la mandataria nacional.

SPB