Pese a que el Día Acción de Gracias se celebra principalmente en Estados Unidos, los festejos han ganado popularidad en algunas ciudades de México debido a la cercanía con el país vecino. Y en caso de que quieras felicitar o enviar un mensaje a tus familiares y amigos, acá te traemos 26 frases de Thanksgiving 2026.

Este día se realizará una de las festividades más importantes en Estados Unidos, sin embargo debido a la tormenta invernal, los planes cambiarán un poco, ya que se pospuso el tradicional desfile y se declaró estado de emergencia en Nueva York.

¿Por qué se celebra Thanksgiving?

El origen del Día de Acción de Gracias se remonta al año 1620, cuando los peregrinos ingleses llegaron a América a bordo del Mayflower y se establecieron en Plymouth, lo que hoy se conoce como Massachusetts.

Luego de un primer invierno extremadamente duro para los peregrinos, en el que murió casi la mitad de la colonia, los sobrevivientes recibieron ayuda de los indígenas Wampanoag, quienes les enseñaron a cultivar maíz, pescar y sobrevivir en el nuevo territorio.

Para celebrar su primera cosecha exitosa en 1621, los colonos organizaron un banquete de agradecimiento al que invitaron a los Wampanoag, por lo que este encuentro se considera como el origen del Thanksgiving.

Actualmente, el Día de Acción de Gracias es una de las celebraciones más importantes en Estados Unidos. Se conmemora el cuarto jueves de noviembre y tiene como propósito principal agradecer en familia por las bendiciones recibidas durante el año.

¿Thanksgiving se celebra en México?

Aunque no es una festividad oficial, en algunos estados fronterizos como Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas se realizan festejos en el Día de Acción de Gracias debido a la cercanía con Estados Unidos.

De igual forma, el intercambio cultural y la migración ha hecho que algunas familias mantengan la tradición, especialmente cuando tienen parientes o amigos que viven o trabajan al otro lado de la frontera.

Asimismo, en ciudades que cuentan con una gran presencia de estadounidenses viviendo en México, como CDMX, Guadalajara, Cancún, Los Cabos y San Miguel de Allende se organizan reuniones y cenas especiales para conmemorar la fecha.

Frases de agradecimiento en Thanksgiving 2026

Si tú celebras el Día de Acción de Gracias, acá te dejamos las mejores frases para agradecer a la vida por la abundancia y las experiencias obtenidas durante el año. Estos mensajes son perfectos para publicar en tus redes sociales:

Agradecer es reconocer que incluso los días más sencillos pueden regalarnos momentos extraordinarios.

Hoy doy gracias por lo que tengo, por lo que aprendí y por todo lo bueno que todavía está por llegar.

La verdadera riqueza está en las personas que nos acompañan, los recuerdos que construimos y el amor que compartimos.

Gracias a la vida por las oportunidades, a las personas por su cariño y al tiempo por enseñarme a valorar cada momento.

Cada día tiene algo que agradecer, pero hoy hacemos una pausa para recordar lo afortunados que somos.

Agradezco las alegrías que me hicieron sonreír y los desafíos que me ayudaron a crecer.

Que nunca perdamos la capacidad de encontrar razones para dar gracias, incluso en los momentos más difíciles.

Mi mayor motivo de gratitud es tener personas con quienes compartir las alegrías y superar los días complicados.

Hoy mi corazón está lleno de gratitud por las pequeñas cosas que, juntas, hacen que la vida sea maravillosa.

Frases para desear un Feliz Thanksgiving a familiares y amigos

¡Feliz Thanksgiving 2026! Que este día esté lleno de amor, alegría y motivos para agradecer.

Que la gratitud ilumine tu corazón y la felicidad llene tu hogar. ¡Feliz Día de Acción de Gracias!

Hoy es un buen momento para valorar lo que tenemos y abrazar a quienes hacen nuestra vida especial. ¡Happy Thanksgiving!

Que nunca falten motivos para sonreír, personas con quienes compartir y sueños por cumplir. ¡Feliz Thanksgiving!

Deseo que este Día de Acción de Gracias esté lleno de momentos inolvidables y mucho cariño.

¡Feliz Thanksgiving! Que la mesa se llene de deliciosos platillos y el corazón de agradecimiento.

Hoy celebramos las bendiciones de la vida, los buenos momentos y la fortuna de tener personas especiales a nuestro lado.

Que la paz, el amor y la abundancia acompañen a tu familia hoy y siempre. ¡Feliz Día de Acción de Gracias 2026!

No hay mejor celebración que compartir con quienes queremos y agradecer por cada instante vivido. ¡Happy Thanksgiving!

Frases de Thanksgiving en inglés

Si tienes familiares o amigos que viven en Estados Unidos, acá te dejamos frases que les pueden enviar en este Día de Acción de Gracias 2026 en inglés, en caso de que tus seres queridos que no hablan español.

Happy Thanksgiving! May your heart be filled with love and gratitude. (¡Feliz Día de Acción de Gracias! Que tu corazón esté lleno de amor y gratitud.)

Give thanks for today, cherish every moment and celebrate the people you love. (Da gracias por el presente, disfruta cada momento y celebra a las personas que amas.)

Gratitude turns what we have into enough. (La gratitud convierte lo que tenemos en suficiente.)

May your home be filled with laughter, love and countless blessings. (Que tu hogar esté lleno de risas, amor e incontables bendiciones.)

Thankful hearts make happy lives. (Los corazones agradecidos construyen vidas felices.)

Today is the perfect day to count our blessings and share our love. (Hoy es el día perfecto para contar nuestras bendiciones y compartir nuestro amor.)

May gratitude bring you peace and happiness today and always. (Que la gratitud te traiga paz y felicidad hoy y siempre.)

There is always something to be thankful for. Happy Thanksgiving 2026! (Siempre hay algo por lo que debemos estar agradecidos. ¡Feliz Thanksgiving 2026!)

PPP