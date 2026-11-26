En N+ te damos el reporte de los sismos de este jueves, 26 de noviembre de 2026, de magnitud mayor a 4.0, aunque se han registrado de menor intensidad durante la jornada de hoy. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, plataformas digitales y en vivo, a través de la señal de N+ FORO.

Todos los días se registran temblores en México, debido a que el país se ubica en el Cinturón de Fuego del Pacífico, una zona de altísima actividad geológica donde interactúan cinco placas tectónicas: Norteamericana, Cocos, Pacífico, Rivera y Caribe.

Cabe recordar que la principal causa de los grandes terremotos es la subducción, un proceso donde las placas oceánicas del Pacífico se hunden por la fuerza debajo del continente. Eso acumula una gran energía que se libera repentinamente en forma de sismos.

Sismos en México este 26 de Noviembre

Diariamente, el Servicio Sismológico Nacional (SSN) da a conocer el reporte de la sismicidad y detalla la magnitud y epicentro, aunque la mayoría es imperceptible y por eso no se activa la alerta sísmica.

Durante las primeras horas de este jueves, el Sismológico Nacional informó lo siguiente:

A las 00:08 horas, sismo magnitud 4.0 a 133 km al suroeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas, a 10 kilómetros (km) de profundidad.

A las 00:10 horas, sismo de magnitud 4.1 a 150 km al suroeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas, a 10 km de profundidad.

A las 03:33 horas, sismo de magnitud 4.2 a 143 km al suroeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas, a 10 km de profundidad.

Con información de N+

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