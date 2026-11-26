Este lunes, automovilistas que tienen previsto viajar por carretera deberán mantenerse atentos a las condiciones de circulación en las diferentes vías de comunicación del país. Los accidentes, bloqueos, trabajos de mantenimiento y vehículos descompuestos pueden provocar cierres parciales, tránsito lento o afectaciones en los tiempos de traslado.

A través de sus canales oficiales, Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Guardia Nacional (GN) comparten información sobre incidentes registrados en autopistas y carreteras federales. En N+ te compartimos la lista de carreteras con bloqueos y las principales afectaciones viales reportadas hoy, así como las actualizaciones sobre el estado del tránsito.

¿Qué carreteras tienen bloqueos hoy 23 de noviembre de 2026?

De acuerdo con las autoridades viales, desde temprano hay afectaciones en los siguientes tramos:

4:15 horas: Se reporta presencia de manifestantes en ambos sentidos de la autopista Agua Dulce-Cárdenas, a la altura de la Plaza de Cobro Sánchez Magallanes.

Información en desarrollo.

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