Lista de Carreteras con Bloqueos Hoy 26 de Noviembre 2026: Reporte de Tráfico
Antes de salir este jueves, consulta las condiciones de circulación en las vías del país; Capufe y la Guardia Nacional informan sobre cierres, accidentes y obras
Antes de salir este jueves, consulta las condiciones de circulación en las vías del país; Capufe y la Guardia Nacional informan sobre cierres, accidentes y obras
Este lunes, automovilistas que tienen previsto viajar por carretera deberán mantenerse atentos a las condiciones de circulación en las diferentes vías de comunicación del país. Los accidentes, bloqueos, trabajos de mantenimiento y vehículos descompuestos pueden provocar cierres parciales, tránsito lento o afectaciones en los tiempos de traslado.
A través de sus canales oficiales, Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Guardia Nacional (GN) comparten información sobre incidentes registrados en autopistas y carreteras federales. En N+ te compartimos la lista de carreteras con bloqueos y las principales afectaciones viales reportadas hoy, así como las actualizaciones sobre el estado del tránsito.
De acuerdo con las autoridades viales, desde temprano hay afectaciones en los siguientes tramos:
4:15 horas: Se reporta presencia de manifestantes en ambos sentidos de la autopista Agua Dulce-Cárdenas, a la altura de la Plaza de Cobro Sánchez Magallanes.
Información en desarrollo.
FBPT