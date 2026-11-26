FIFA Confirma Ciberataque: Delincuentes Accedieron a Información Personal y Empresarial
La Federación Internacional de Futbol Asociación condena enérgicamente la adquisición y publicación ilícita de información
La Federación Internacional de Futbol Asociación condena enérgicamente la adquisición y publicación ilícita de información
El “ciberataque criminal” tuvo acceso a información personal y empresarial, reveló este jueves la FIFA.
"La FIFA confirma que ha sido víctima de un ciberataque criminal que ha resultado en el acceso no autorizado a un conjunto limitado de información personal y empresarial", informó un portavoz de la FIFA a la agencia Reuters.
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