Al ser una de las autopistas con mayor aforo vehicular en el país, con 80 mil autos particulares y de carga diarios, y pico de hasta 130 mil, la México-Querétaro también es donde más siniestro se presentan.

En la mayoría de los casos, se trata de choques entre vehículos o con barreras de contención, fallas mecánicas y volcaduras, así como bloqueos o carga pesada por alta afluencia vial.

Por esta razón, la Guardia Nacional (GN), unidad carreteras, y Caminos y Puentes Federales (Capufe) monitorean todo el tiempo esta vía que conecta a la Ciudad de México con Querétaro, un polo económico del centro del país.

¿Cómo está el tránsito en la autopista México-Querétaro?

Este jueves, la Guardia Nacional y Capufe reportan las siguientes afectaciones en esta vía que conecta a la CMDX con el centro del país:

Te invitamos a seguir los canales de N+ para que estés informado sobre el tránsito en esta autopista, ya que al ser de las de mayor aforo, en cualquier momento puede haber alteraciones o afectaciones en la circulación.

Con información de N+