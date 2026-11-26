El 31 de diciembre vence el plazo para tramitar la licencia permanente en la Ciudad de México.

Ante la fecha límite, cientos de personas de diversas alcaldías de la capital y municipios del Estado de México saturan los módulos, al grado de quedarse a dormir para alcanzar turno. En dos años, el gobierno local ha expedido 2.4 millones de licencias bajo esta modalidad.

Cientos de personas pasaron la madrugada afuera del módulo, buscando obtener la licencia permanente, pues el próximo 31 de diciembre dejarán de expedirse en esta modalidad.

Como Hildiberto, solicitante de Chimalhuacán, quien indicó haber llegado a las 3 de la mañana.

Por su parte José García, solicitante de Nezahualcóyotl señaló:

“Pues vine para apartar mi lugar para poder ser de los primeros y poder sacar mi licencia”.

Doce horas después de llegar al módulo de control vehicular de San Andrés Tetepilco, en Iztapalapa, José salió con su licencia permanente. Llegó la noche del martes con la intención de ser el primero en la fila.

“Por fin ya se acabó la pesadilla de la licencia, tengan paciencia y vengan”, aseguró al salir de realizar el trámite.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Capitalinos Duermen en la Calle para Tramitar Licencia Permanente

Al tiempo invertido se suman las bajas temperaturas que se están registrando en la ciudad.

Como lo refiere Juan Andrés, un solicitante de Ixtapaluca:

“Como al cinco para las 12, queremos aprovechar y no quedarnos sin la licencia permanente, vengo con mi esposa y trajimos unas cobijas porque el frío está tremendo”.

También existen algunas quejas por la presunta venta de lugares, que eran apartados en la fila.

Obdulia Cruz, una habitante de la Ciudad de México, afirmó:

“Que respeten, llegamos desde las 2 y media de la mañana y hay personas que están comprando sus espacios, no se vale”.

Los trabajadores de la Secretaría de Movilidad pidieron a los ciudadanos tener paciencia.

“Estamos dando por módulo para desalojar 200, 300, 400 dependiendo, que sí nos tengan un poquito de paciencia” pidió Abel Munguía, de la SEMOVI.

En algunos negocios se anunciaba, mediante cartulinas, que contaban con lugares.

Después de las 8 de la mañana comenzaron a repartir fichas entre las personas que se encontraban formadas. Gustavo Guzmán que acudió desde el Estado de México era el último de la fila, y esperaba obtener una ficha.

Los ciudadanos deben presentar comprobante de domicilio vigente, copia de la credencial de elector y recibo de pago, además, quienes realizan el trámite por primera vez deben presentar el examen correspondiente.

Miguel Ángel Duarte, otro ciudadano que acudió desde Tejupilco, Estado de México, aseguró que valió la pena el esfuerzo:

“Ya contento, valió la pena el sacrifico, un poquito desvelado, pero ya”.

Con información de Guillermo Segura y Arturo Sierra.

LECQ