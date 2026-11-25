Un bebé nació a bordo de una ambulancia de Protección Civil del municipio de Colón, luego de que paramédicos atendieran un reporte de labor de parto en la comunidad de El Zamorano.

De acuerdo con la corporación, el nacimiento ocurrió alrededor de las 8:25 de la mañana, cuando el personal prehospitalario acudió a brindar atención a la mujer. Durante el servicio, los paramédicos recibieron al recién nacido a bordo de la unidad AM-17.

Tras el nacimiento, se realizó la valoración correspondiente y la madre, junto con su hijo, fueron trasladados para recibir atención médica. Ambos se reportaron en condición estable.

Protección Civil destacó que el equipamiento de las nuevas ambulancias, así como la capacitación del personal, permiten brindar atención profesional y adecuada a la población ante situaciones de emergencia.