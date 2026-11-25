El sector de la masa y la tortilla en Tamaulipas enfrenta un panorama complicado debido a la competencia de las grandes cadenas comerciales y al cierre de algunos establecimientos, situación que mantiene a los industriales a la expectativa sobre posibles cambios en el precio del producto para 2027.

En algunas regiones, principalmente en la zona fronteriza, el kilogramo de tortilla alcanza los 30 pesos; sin embargo, los productores todavía no definen si aplicarán algún incremento, pues esperan conocer los acuerdos nacionales relacionados con la estabilización de los precios.

El presidente de Industriales de la Masa y la Tortilla, Enrique Yáñez Reyes, reconoció que la comercialización de tortilla a bajo costo en tiendas de autoservicio representa una competencia para los negocios tradicionales, debido a que algunas cadenas utilizan este producto como un atractivo para captar clientes.

El representante del sector señaló que actualmente existen alrededor de 750 tortillerías en la zona centro de Tamaulipas. Aunque reconoció que la actividad continúa siendo rentable, explicó que cualquier ajuste en el precio dependerá de las condiciones del mercado y de los acuerdos que se establezcan a nivel nacional.

Agregó que recientemente se logró frenar un aumento en el costo de la harina, por lo que los industriales esperarán a conocer cómo evoluciona la situación durante el cierre de 2026 y el inicio del próximo año.

Se prevé que en las próximas semanas se definan las condiciones y posibles incentivos para que los establecimientos puedan mantener sus operaciones durante 2027.