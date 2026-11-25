Una camioneta de color azul se incendió en el cruce de la avenida Sanders y el Eje Vial Juan Gabriel, en Ciudad Juárez, luego de que comenzara a salir fuego de la zona del motor mientras circulaba por la vialidad.

De acuerdo con versiones proporcionadas por las autoridades, dos mujeres viajaban a bordo del vehículo cuando, al llegar al cruce con la avenida Sanders, detectaron que comenzaban a salir llamas de la parte delantera.

Ante la situación, la conductora se orilló y ambas ocupantes lograron descender de la camioneta antes de que el fuego se extendiera y consumiera el resto del vehículo.

Al lugar acudió una unidad del Heroico Cuerpo de Bomberos, cuyos elementos realizaron las maniobras para controlar y sofocar las llamas.

De acuerdo con los bomberos, el incendio habría sido ocasionado por un cortocircuito en el vehículo. Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas a consecuencia del incidente.

PT