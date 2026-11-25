El accidente en el que un auto se metió hasta el altar de una iglesia ubicada en la colonia Jalalpa El Grande en la alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México (CDMX), sigue bajo investigación y el conductor involucrado ya fue detenido; esto ocurrió.

Luego de diversas pesquisas, lograron la aprehensión de un hombre de 35 años de edad, quien presuntamente perdió el control de la unidad e irrumpió en la iglesia de “Nuestra Señora de Guadalupe”; el impacto alertó a toda la comunidad.

Las llamadas de auxilio y operadores del Centro de Comando y Control (C2) alertaron a elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) por un accidente ocurrido en el cruce de las calles Gustavo Díaz Ordaz y Chapopotla.

A través de redes sociales se dieron a conocer los videos en los que se observan los instantes después del accidente. El equipo de N+ llegó rápidamente a la zona donde un auto se metió a una iglesia en la colonia Jalalpa y así quedó el sitio:

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Así Quedó la Iglesia Impactada por un Auto en la Álvaro Obregón, CDMX

¿Cómo detuvieron al conductor que metió auto a iglesia en Álvaro Obregón?

La SSC informó que el automovilista no pudo controlar la unidad, por lo que ingresó al inmueble tras derribar la puerta y avanzó hasta la parte central del reciento. Ahí también tiró una mesa, diversos artículos, así como bancas usadas para las misas.

Entonces, los oficiales detuvieron al hombre de 35 años de edad y le indicaron sus derechos antes de ser trasladado al Agente de Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica.

Foto: Especial

El accidente en la iglesia en Álvaro Obregón causó mucha impresión entre los habitantes de la colonia Jalalpa El Grande, debido a que es una zona tranquila y nunca habían visto algo similar.

Los testigos refirieron que la velocidad a la que circulaba el auto era demasiada, por esta razón, tiró todo a su paso. Dos personas resultaron lesionadas, no obstante, sus heridas no requirieron hospitalización.

EPP