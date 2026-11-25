En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) refrendó su compromiso para garantizar a los niños, adolescentes y mujeres una justicia igualitaria con la firma del Pacto Nacional por la Justicia de Género.

Durante la firma del pacto e instalación del Comité de Seguimiento y Evaluación del mismo, la ministra Yasmín Esquivel Mossa calificó el suceso como "un día histórico, en el que la judicatura nacional refrenda su compromiso para combatir la violencia en los órganos de impartición de justicia".

Esquivel Mossa llamó a la judicatura nacional congregada en la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia (AMIJ) a fortalecer una justicia igualitaria, libre de discriminación, con perspectiva de género e interculturalidad, acorde a los principios que derivan de la reforma constitucional de 2024.

“Para quienes integramos los órganos de impartición de justicia, combatir la violencia es una prioridad que empieza en nuestra propia casa. Ningún cargo ni jerarquía puede justificar el acoso o el hostigamiento contra una mujer”, destacó la ministra.

El pacto nacional ofrece una hoja de ruta para consolidar la perspectiva de género con visión intercultural, tanto en el quehacer jurisdiccional como en las políticas institucionales.

Y, desde el Comité de Seguimiento y Evaluación, cada apartado de la AMIJ habrá de trabajar a partir de las líneas estratégicas y acciones que plantea el instrumento.

En este sentido, la ministra Esquivel Mossa aseguró que la visión de quienes integran el Comité Directivo y el Comité de Seguimiento y Evaluación "dará al pacto una mayor proyección a nivel nacional, para que el cambio en la forma de impartir justicia sea percibido por los justiciables, y que el acceso a la justicia para todas y todos sea una realidad".

AMP