La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE), informó que la Primera Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) ratificó en todos sus términos la sentencia condenatoria de 50 años de prisión dictada en contra de Marco Antonio ‘N’, penalmente responsable del delito de secuestro exprés agravado.

De acuerdo con las indagatorias ministeriales, la tarde del 6 de febrero de 2025, las víctimas circulaban a bordo de una camioneta Nissan NP300 tipo estaquitas cargada con abarrotes sobre la carretera estatal Tehuacán-Teotitlán, a la altura de la comunidad de San Rafael, en el municipio de Coxcatlán.

En ese punto, el sentenciado y tres sujetos más a bordo de un vehículo Chevrolet Chevy les cerraron el paso, los amagaron con armas de fuego y los amarraron de las manos con cinchos plásticos para privarlos de la libertad y despojarlos de la unidad.

Posteriormente, los agresores trasladaron a los afectados a un inmueble donde descargaron la mercancía sustraída y los subieron nuevamente a la parte trasera de la camioneta.

Durante la madrugada del 7 de febrero de 2025, al detenerse en una estación de servicio, las víctimas lograron liberarse de sus ataduras y solicitar auxilio, siendo interceptado y detenido en flagrancia Marco Antonio ‘N’ por elementos de la Policía Municipal de Ajalpan a la altura del kilómetro 11 de la citada vialidad.

Con el sustento de testimonios directos, peritajes en medicina forense e identificación vehicular, además de documentales que acreditaron la propiedad de la unidad, se resolvió el toca 56/2026 dejando formalmente firme el castigo de 50 años de cárcel.

Asimismo se impuso una multa económica equivalente a cuatro mil Unidades de Medida y Actualización, es decir 452 mil 560 pesos, la negativa de conmutación de la pena corporal, la suspensión de derechos civiles y políticos, amonestación pública y la condena al pago de la reparación del daño integral.

Con información de N+

GMAZ