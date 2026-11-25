En Cuichapa hubo una marcha para exigir justicia por Danna Itzel, quien fue hallada sin vida en su departamento tras ser presuntamente agredida por Kevin Alberto 'N', su entonces pareja sentimental.

La madre de Danna pidió la intervención de la gobernadora de Veracruz para que se haga justicia y el proceso se lleve conforme a derecho.

'Exigimos justicia porque fue ella, mañana puedo ser yo, mi hija, mi nieta, todas nosotras estamos en riesgo, y no es un número más. Ella tiene nombre se llama Danna, y exigimos justicia por Danna'

La joven de 23 años originaria de Cuichapa estudiaba Diseño y trabajaba como modelo en la ciudad de Xalapa, fue hallada sin vida el pasado sábado 7 de noviembre dentro de una vivienda en la colonia Rafael Lucio en la capital del estado.

Mujeres que participaron en la marcha dieron a conocer su percepción de seguridad en la región.

'No nos sentimos seguras al caminar en la noche o en cualquier momento, por qué porque ya no sabemos de dónde va a venir el ataque, ni quien nos va a atacar, que por favor no dejen en el olvido que se aplique todo el peso de la ley'

Danna era madre, y este 25 de noviembre su hija está cumpliendo 7 años.