La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León informó sobre la detención de tres personas tras un operativo realizado el domingo en el ejido El Potosí, en el municipio de Galeana, donde se localizaron a 79 personas trabajando en condiciones de explotación laboral.

De acuerdo con la autoridad, una de las personas detenidas es investigada por su probable participación en el delito de trata de personas, en su modalidad de explotación laboral, mientras que las otras dos fueron capturadas por presuntos delitos contra la salud, en su modalidad de narcomenudeo.

Las acciones ministeriales se realizaron luego de que autoridades localizaran a personas que presuntamente eran sometidas a condiciones de explotación mientras realizaban actividades de pizca y recolección de papa en la zona.

Durante la intervención se encontraron construcciones improvisadas elaboradas con plástico, utilizadas como viviendas, donde las personas permanecían en espacios reducidos.

En el sitio fueron localizadas 79 personas, de las cuales 35 eran mujeres adultas, 10 hombres adultos, 16 adolescentes y 18 niñas y niños.

Tras el operativo, las tres personas fueron detenidas y quedaron a disposición de las autoridades correspondientes, que continuarán con las investigaciones para esclarecer las condiciones en las que se desarrollaban las actividades agrícolas y determinar las posibles responsabilidades.

La Fiscalía también buscará establecer si existen más personas involucradas en los hechos y si las condiciones detectadas en el predio constituyen delitos relacionados con la explotación laboral y la trata de personas.