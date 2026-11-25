Julio León, coordinador nacional de Becas Bienestar, lanzó un aviso sobre el inicio de los operativos de entrega de tarjetas de la Beca Rita Cetina 2026 de primaria y secundaria, con lo cual se confirmó que la distribución comenzará en fin de año.

Luego de que se realizara el registro a finales de octubre e inicios de noviembre, las familias ya están pendientes para conocer los resultados para saber si fueron aceptados y recibirán el apoyo de 2,500 pesos anuales o de 1,900 pesos bimestrales, según el nivel educativo de los estudiantes.

¿Cuándo entregan la tarjeta de la Beca Rita Cetina 2026?

El coordinador nacional de Becas Bienestar, Julio León, publicó una imagen navideña asegurando que está muy cerca de comenzar el reparto de tarjetas del Banco Bienestar para los nuevos beneficiarios de primaria y secundaria.

"¡Cada vez falta menos para que tengas tu tarjeta de la Beca Rita Cetina! Mantente pendiente de la convocatoria en tu escuela y de nuestros canales de WhatsApp para conocer cuándo te corresponde recibirla", escribió el funcionario.

De esta manera, se confirma que la entrega de tarjetas de la Beca Rita Cetina comenzará en diciembre de 2026, sin embargo, el día exacto de la distribución dependerá de la localidad y de la escuela donde estudia tu hijo, hija o hijos.

¿Cómo saber cuándo me dan mi tarjeta de Beca Rita Cetina 2026?

Los padres de familia que realizaron el registro deben estar pendientes a la convocatoria que harán directamente en la escuela de sus hijos para conocer el día, horario y sede donde recibirán la tarjeta del Banco Bienestar.

De igual forma, los canales de Becas Bienestar en WhatsApp, que se dividen por cada una de las entidades del país, informan sobre las fechas, hora y lugar de los operativos de entrega de medios de pago, por lo que se recomienda seguir al de tu localidad.

PPP