¿Cómo Saber Si Tu Hijo Fue Aceptado en Registro de Beca Rita Cetina 2026? Así Consultas Estatus

Las inscripciones de la Beca Rita Cetina 2026 de primaria y secundaria están a punto de terminar, por lo que muchos padres de familia desean confirmar si su hijo ya quedó registrado y fue aceptado para recibir el apoyo económico.

Por ello, si ya realizaste la solicitud, acá te explicamos cómo confirmar el estatus de la incorporación en el recién habilitado buscador de folios de Becas Bienestar.

El último día de registro de la Beca Rita Cetina es este viernes 6 de noviembre 2026, por lo que si aún no has hecho la inscripción de tus hijos, es importante que la hagas cuanto antes pues corres el riesgo de que se retrase tu oportunidad de obtener el apoyo de 1,900 pesos bimestrales.

¿Cómo saber si mi hijo está registrado en la Beca Rita Cetina?

Una vez que finalices el proceso de inscripción en la página www.becaritacetina.gob.mx, te deberá de aparecer el mensaje de "Tu solicitud ha sido registrada", lo cual quiere decir que tu información será revisada y validada para continuar con el proceso de asignación de la beca.

Ahí se recomienda descargar el comprobante de registro a la Beca Rita Cetina, en el cual viene el folio de inscripción, para poder consultar en el buscador de Becas Bienestar si tu hijo fue aceptado y para la entrega de la tarjeta del Banco Bienestar.

¿Cómo checar el estatus de registro de la Beca Rita Cetina?

Para saber que ya estás registrado en la Beca Rita Cetina de forma correcta, deberás volver a iniciar sesión en la página oficial y verificar en la bandeja de tutor, que ya se realizó la inscripción al programa.

En la sección de "Estudiante", aparecerá el folio, nombre del alumno y estatus del registro, que puede ser 'pendiente de validación' o 'registro exitoso'. En esta parte, también puedes hacer la inscripción de tu segundo hijo o hija para recibir 2,600 pesos al bimestre del apoyo para secundaria o 2,500 extras anuales para los estudiantes de primaria.

¿Cómo saber si mi hijo fue aceptado en la Beca Rita Cetina?

Recientemente, la Coordinación Nacional de Becas Bienestar habilitó el buscador de folios de registro para que los solicitantes conozcan los resultados de las Becas Rita Cetina, Benito Juárez, Jóvenes Escribiendo El Futuro y Gertrudis Bocanegra. Los pasos a seguir son estos:

Entra al siguiente link: buscador.becasbenitojuarez.gob.mx/consultafolio. En "Consulta Resultado" ingresa los 22 dígitos del número de folio de tu comprobante de solicitud a la beca. Da clic en "Buscar". El sistema te arrojará si tu hizo recibirá el apoyo económico.

Es importante señalar que los resultados de la Beca Rita Cetina podrían aún no estar disponibles, debido a que aún no cierra el registro, sin embargo se espera que en los próximos días se den a conocer para que los padres sepan si su hijo fue aceptado.

PPP