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¿Cómo Saber Si Tu Hijo Fue Aceptado en Registro de Beca Rita Cetina 2026? Así Consultas Estatus

Checa cómo consultar si tu hijo quedó registrado exitosamente en la Beca Rita Cetina 2026 de primaria o secundaria

Cómo Saber Si Mi Hijo Quedó Registrado y Fue Aceptado en Beca Rita Cetina 2026El registro de la Beca Rita Cetina termina el 6 de noviembre 2026. Foto: Julio León
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