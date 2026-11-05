Sociedad

‘No Sabo Kids’: Qué Significa y Quiénes Son los Jóvenes Latinos que Derrotaron a Trump

Los jóvenes de 18 a 29 años y de 30 a 44 años son los que más votaron para expresar su rechazo al actual gobierno de Estados Unidos

Votaciones en EUA en elecciones intermediasVotaciones en EUA en elecciones intermedias. Foto: AP

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