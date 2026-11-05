‘No Sabo Kids’: Qué Significa y Quiénes Son los Jóvenes Latinos que Derrotaron a Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, intentó negar la ciudadanía por nacimiento a los hijos de migrantes sin documento o con visas temporales, pero la Corte Suprema lo declaró inconstitucional. Hoy, esos jóvenes fueron un voto decisivo en las elecciones intermedias que le dieron un revés al poder del republicano.

Les dicen “No sabo kids”, jóvenes hijos de inmigrantes que han sufrido la retórica antiinmigrante, sintiendo que no pertenecen al país que los vio nacer y que incluso el radicalismo trumpista les intentó negar la ciudadanía y hasta ocultar el idioma de sus padres.

“No sabo”, del verbo “saber” mal conjugado, pero que muestra que tienen voz, saben inglés y el suficiente español como para conversar con sus padres en su lengua materna, aunque no a la perfección.

En redes sociales han comenzado a circular decenas de videos en donde se ve a jóvenes de piel morena, estadounidenses que en las elecciones de 2024, donde Donald Trump resultó reelecto, no tenían la edad suficiente para votar. Y el martes llenaron las calles de sus comunidades para acudir en grupo a votar. Un voto de castigo para aquel proyecto que intentó invisibilizarlos y arrebatarles su identidad.

Los “No sabo kids” tuvieron un papel importante en las elecciones intermedias.

Datos postelectorales mostraron que los jóvenes de 18 a 29 años y de 30 a 44 años son los que más sufragaron para expresar su rechazo a Donald Trump.

De entre 18 y 29 años, el 73% de las personas votaron por los demócratas, frente a un 25% que se decantó por los candidatos del Partido Republicano.

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Entre los adultos de 30 a 44 años, el 62% votó por los aspirantes demócratas, contra el 36% que sí se decantó por el partido del presidente Trump.

En estas generaciones se resintió el rechazo sistemático a su origen por el estatus migratorio de sus padres, tíos y abuelos. Incluso ellos votaron en representación de la familia, al ser los únicos que tienen derecho a este ejercicio.

TLS