INE Da a Conocer la Boleta Electoral que se Utilizará en la Votación de Diputados Federales 2027

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó el diseño e impresión de la boleta que se utilizará en la votación del próximo 6 de junio de 2027 para diputados federales, así como la demás documentación con emblemas de partidos políticos.

En la sesión de Consejo General se presentó un modelo que contempla candidaturas independientes y otro que no incluye.

Esto porque la ley prevé la posibilidad de que compitan candidaturas independientes pero actualmente se desconoce en qué distritos lograrán su registro para aparecer en las boletas electorales.

Cargando contenido de X...pic.twitter.com/arrqKykA9P — NMás (@nmas) Cargando...

La consejera electoral del INE, Carla Humphrey, detalló que al aprobarse el diseño e impresión de la boleta electoral para las Elecciones 2027, “la ciudadanía con derecho a voto podrá expresar su preferencia por cualquiera de las opciones políticas que aspiran a integrar la Cámara de Diputaciones”, aseguró a través de sus redes sociales.

Asimismo, la funcionaria destacó que se validó el diseño de 24 documentos electorales con emblemas para la elección de diputaciones federales, así como las boletas que se utilizarán en las modalidades de Voto Anticipado y Voto de las Personas en Prisión Preventiva.

Cargando contenido de X...pic.twitter.com/arrqKykA9P — NMás (@nmas) Cargando...

Además, la consejera presidenta provisional del INE, Blanca Yassahara Cruz García, informó que en la sesión del consejo general de este jueves se aprobó el Programa de Promoción de la Participación Ciudadana 2026-2027, que contempla 687 eventos, más de 20 mil participaciones directas y mil 152 publicaciones digitales.

“Impulsaremos acciones de educación electoral, con especial atención a las juventudes, para fomentar un voto libre, informado y razonado”, detalló la funcionaria del órgano electoral.

HVI