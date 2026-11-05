Sociedad

INE Da a Conocer la Boleta Electoral que se Utilizará en la Votación de Diputados Federales 2027

El Consejo General del Instituto aprobó su diseño e impresión así como la demás documentación con emblemas de partidos políticos

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