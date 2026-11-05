Ataque Armado Deja a Mujer y Hombre Sin Vida Frente a Banco Bienestar de Puebla

Dos personas muertas fue el saldo de un ataque armado en inmediaciones de un puesto de comida frente a un Banco Bienestar de la junta auxiliar Villa de Atencingo en el municipio de Chietla, Puebla.

De manera preliminar se sabe que sujetos a bordo de una motocicleta abrieron fuego contra el negocio ambulante ubicado entre las calles Nicolás Bravo y Benito Juárez, y posteriormente huyeron del lugar.

La ráfaga de balazos alcanzó a un hombre de la tercera edad y a una mujer quienes quedaron gravemente lesionados, por lo que testigos del hecho dieron aviso al servicio de emergencias 9-1-1.

Policías municipales de Chietla arribaron al sitio y dieron inicio a un operativo de búsqueda de los responsbales; asimismo, paramédicos llegaron para atender a los lesionados.

En el lugar se confirmó que el masculino ya no contaba con signos vitales derivado a la gravedad de sus heridas, mientras que la mujer fue trasladada a la clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de Villa de Atencingo para recibir atención prehospitalaria.

Lamentablemente, horas después se notificó el fallecimiento de la segunda víctima debido a diversos impactos de bala.

Las víctimas fueron identificadas como Rodolfo C. conocido como 'El Ronco' de aproximadamente 60 años de edad y Cinthya de alrededor de 35 años, quien era la encargada del puesto.

Elementos de la Policía Municipal acordonaron la escena del crimen para que los agentes de investigaciones procedieran con las diligencias correspondientes, cabe destacar que derivado a los disparos, el Banco Bienestar también resultó dañado.

El Servicio Médico Forense (Semefo) arribó para realizar el levantamiento de los cuerpos -en el lugar del ataque y en la clínica- para posteriormente realizarles los estudios correspondientes.

La Fiscalía General del Estado (FGE) será la instancia correspondiente en esclarecer este doblo homicidio ocurrido en la Mixteca poblana.

Con información de N+

MCS