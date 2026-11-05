Balaceras

Ataque Armado Deja a Mujer y Hombre Sin Vida Frente a Banco Bienestar de Puebla

Un adulto mayor conocido como 'El Roco' y una mujer encargada de un puesto de comida fallecieron tras una balacera en Villa de Atencingo, Chietla

Ataque armado en puesto de comida de Chietla, Puebla.Mujer y hombre son asesinados a balazos en un puesto de comida de Chietla, Puebla. Foto: Facebook EventTracer

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Un ataque armado frente a Banco Bienestar deja sin vida a 'El Ronco' y a una mujer en un puesto de comida de Villa de Atencingo, Chietla.

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