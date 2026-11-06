Cultura

¿Cuándo Cae Semana Santa 2027 en México? Fechas de Inicio y Fin de las Vacaciones

La Semana Santa no sólo es un periodo de reflexión, también es sinónimo de vacaciones para estudiantes y trabajadores. Estos son los detalles para el 2027

La escenificación del Viacrucis en Iztapalapa ya es considerada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.La escenificación del Viacrucis en Iztapalapa ya es considerada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Foto: Cuartoscuro

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