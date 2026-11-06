¿Cuándo Cae Semana Santa 2027 en México? Fechas de Inicio y Fin de las Vacaciones

Para los mexicanos la Semana Santa es sagrada, por motivos religiosos básicamente. Pero también porque son días de asueto, en los que coinciden casi todos los integrantes de la familia. Es un periodo de reflexión y celebraciones litúrgicas, pero igual sirve para olvidarse del trajín laboral o escolar.

En N+ te adelantamos los días y las fechas exactas en las que ocurren las celebraciones de la Semana Santa del 2027, toda vez que es uno de los periodos más esperados por los mexicanos.

Para los católicos, la Semana Santa es un periodo de reflexión y oración en el que recuerdan con diversas actividades a Jesús: Pasión, muerte y resurrección.

En el 2027, la Semana Santa tendrá lugar entre el domingo 21 de marzo y el domingo 28 de abril. Para que comprendas el significado de cada uno de los días, los enlistamos a continuación:

Domingo de Ramos es el 21 de marzo, cuando se celebra la entrada de Jesús a Jerusalén.

Lunes Santo cae en 22 de marzo y es cuando se recuerda la unción de Jesús en la Casa de Lázaro.

Martes Santo es el 23 de marzo, día en que Jesús advierte a sus discípulos que uno de ellos lo traicionará.

Miércoles Santo es el 24 de marzo y marca el final de la Cuaresma y el inicio de la preparación de la Pascua.

Jueves Santo es el 25 de marzo, cuando se lleva a cabo la Última Cena y el lavatorio de pies.

Viernes Santo es el 26 de marzo, fecha de la pasión, crucifixión y muerte de Jesús.

Sábado Santo es el 27 de marzo, día en que sepultan a Jesús.

Domingo de Resurrección es el 28 de marzo, momento culminante de la Semana Santa en el que Jesús resucita y se eleva al cielo.

Por otra parte, las vacaciones de Semana Santa, según el calendario de la SEP, serán del lunes 22 de marzo al viernes 2 de abril de 2027. Así que se reanudarán las clases el lunes 5 de abril.

Conforme a la Ley Federal del Trabajo, no hay días de descanso obligatorio. Aunque algunas empresas o negocios suelen conceder de manera voluntaria el Jueves y Viernes Santo a los empleados.

Con información de N+