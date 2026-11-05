Muere el Periodista y Ensayista Humberto Musacchio

Humberto Musacchio, ensayista y periodista cultural, falleció a los 83 años de edad.

Consuelo Sáizar de la Fuente, extitular de CONACULTA y del Fondo de Cultura Económica, confirmó el deceso la noche de este miércoles.

"Ha muerto Humberto Musacchio. Y no encuentro palabras para describir mi dolor ante esta noticia.

Abrazo a Marusia, a Aldo, a sus nietos, tan amados. A Duska, a todos los que tanto lo admiramos, los que tanto lo hemos querido", publicó en X.

La editora compartió una fotografía junto a Musacchio y varios usuarios externaron su pésame.

Compañeros del gremio también lamentaron la pérdida.

"Un mexicano comprometido con la democracia y los derechos humanos, quien, además, era un amigo muy leal. Nos deja dos hijos admirables, Marusia y Aldo, a quienes envío un fortísimo abrazo", publicó por su parte el académico Sergio Aguayo.

La Junta de Coordinación Política del Senado igual expresa su solidaridad a la familia, lo mismo que la Mesa Directiva.

Cultura UNAM recordó que su columna miscelánea La República de las Letras, que publicó durante décadas en distintos periódicos y plataformas, sirvió para compartir reflexiones y apuntes sobre la vida cultural del país.

Entre sus obras fundamentales están "Historia del periodismo cultural en México", "México: 200 años de periodismo cultural" y "Alfonso Reyes y el periodismo", además de crónicas urbanas como "Ciudad quebrada" y "Urbe fugitiva"; y el "Diccionario enciclopédico de México".

El economista por la UNAM fue colaborador de los principales diarios de circulación nacional.

Nació en Ciudad Obregón, Sonora, el 26 de octubre de 1943.

Se dedicó profesionalmente al periodismo después del movimiento estudiantil de 1968. Escribía de política, historia, literatura y cultura.

Se le reconoce como autor de diccionarios enciclopédicos e historiador de la prensa mexicana.

Fue locutor, cronista, columnista, jefe de redacción e investigador.

ASJ