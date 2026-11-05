Cultura

Muere el Periodista y Ensayista Humberto Musacchio

Se dedicó profesionalmente al periodismo después del movimiento estudiantil de 1968

Humberto MusacchioSe le reconoce como autor de diccionarios enciclopédicos e historiador de la prensa mexicana. Foto: Cuartoscuro.

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