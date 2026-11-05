Cultura

Vladimir Putin Condecora a Directora de Casa de Cultura México-Rusia en Puebla

Carolina Gaspar Ramírez recibió de manos del mandatario ruso la Medalla Pushkin por el buen trabajo realizado en el recinto de la entidad poblana

Medalla Pushkin Carolina Gaspar Ramírez Directora Casa Cultura México Rusia Puebla Vladimir PutinCarolina Gaspar Ramírez recibió la Medalla Pushkin. Foto: X @EmbRusiaMexico

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Carolina Gaspar Ramírez recibe la Medalla Pushkin de manos de Putin. Reconocimiento a su esfuerzo por difundir la cultura rusa desde Puebla. Un logro internacional.

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