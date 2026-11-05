Vladimir Putin Condecora a Directora de Casa de Cultura México-Rusia en Puebla

El Presidente de la Federación de Rusia, Vladímir Putin, condecoró con la Medalla Pushkin a Carolina Gaspar Ramírez, directora de la Casa de Cultura México–Rusia en Puebla, durante una solemne ceremonia de entrega de condecoraciones estatales.

La Medalla Pushkin, que lleva el nombre del gran poeta ruso Aleksandr Pushkin, se otorga en reconocimiento a la contribución a la preservación y difusión de la cultura rusa en el extranjero.

“La cultura, las tradiciones y los valores de Rusia unen a numerosas personas en todo el mundo, y valoramos enormemente los esfuerzos de quienes buscan fortalecer los vínculos humanitarios, empresariales y humanos con nuestro país”, destacó el Presidente ruso.

En su discurso de agradecimiento, durante la ceremonia realizada en el Kremlin este miércoles 4 de noviembre, Carolina Gaspar Ramírez expresó que era un gran honor recibir esta distinción:

“Agradezco sinceramente al Gobierno y al pueblo de Rusia por esta alta condecoración. Le aseguro, señor Presidente, que seguiré dedicando todos mis esfuerzos al fortalecimiento de la amistad y la cooperación entre México y Rusia”.

Asimismo, la Embajada de Rusia en México felicitó cordialmente a la directora por haber recibido esta alta distinción y les desea a ella y a su familia nuevos logros en su noble labor.

Con información de N+

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