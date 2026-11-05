Suman Más de 100 Millones de Líneas Móviles Vinculadas en México

México superó los 100 millones de líneas telefónicas móviles vinculadas a la identidad de sus usuarios, así lo informó la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT). Aunque el procedimiento registra un avance de 83.3%, todavía hay números pendientes de registro y durante noviembre vencen nuevos plazos para completar el trámite.

Con corte al 2 de noviembre de 2026, el organismo contabilizó 100 millones 518 líneas vinculadas, de un universo aproximado de 120 millones que se prevé registrar al cierre del año.

El proceso busca asociar cada número telefónico con la identidad de una persona para reducir el anonimato en los servicios de telefonía móvil y facilitar las investigaciones relacionadas con delitos como fraude y extorsión.

El calendario de la CRT establece fechas límite de acuerdo con el último dígito del número telefónico. Durante noviembre de 2026, los usuarios con líneas que terminan en 6 deberán completar el registro a más tardar el 15 de noviembre, mientras que aquellos cuyos números finalizan en 7 tendrán como fecha límite el 30 de noviembre.

Para las terminaciones 8 y 9, los plazos corresponden al 15 y 31 de diciembre de 2026, respectivamente.

La Comisión recordó que no es necesario esperar a la fecha asignada, ya que los usuarios pueden realizar la vinculación antes del plazo que les corresponde.

El trámite para vincular una línea celular debe realizarse directamente con la compañía telefónica correspondiente, ya sea mediante sus plataformas digitales o en los centros de atención a clientes.

Las personas físicas deben presentar una identificación oficial vigente que contenga la Clave Única de Registro de Población (CURP) para completar el procedimiento.

La CRT precisó que la vinculación es gratuita, no requiere saldo en el teléfono y tampoco consume datos móviles. Además, aclaró que el registro no se realiza directamente ante el Gobierno, pues las empresas de telefonía son responsables de recopilar y resguardar la información.

Las líneas que no sean vinculadas dentro del plazo correspondiente tendrán una suspensión temporal del servicio, la cual deberá aplicarse dentro de las 72 horas posteriores al vencimiento.

Esto significa que los usuarios podrían dejar de realizar llamadas, enviar mensajes de texto y utilizar sus datos móviles. Sin embargo, la suspensión no implica la cancelación de la línea ni la pérdida del número telefónico.

La CRT indicó que el servicio podrá recuperarse una vez que el titular complete la vinculación con su compañía telefónica, sin necesidad de contratar un número nuevo.

Durante el periodo de suspensión permanecerán disponibles las llamadas a números de emergencia, como el 911, así como la recepción de alertas sísmicas.

PT