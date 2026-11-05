Sociedad

Suman Más de 100 Millones de Líneas Móviles Vinculadas en México

La CRT reportó un avance de 83.3% en el registro de números móviles. Las líneas con terminación 6 y 7 tienen plazos durante noviembre

Van Más de 100 Millones de Líneas Vinculadas MéxicoFoto: Cuartoscuro
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