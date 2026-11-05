INE Lanzará Sistema de Denuncias Anónimas sobre Actos de Corrupción

El Consejo General del INE aprobará en su sesión de este jueves, un programa con diversas medidas extraordinarias para enfrentar los indicios de una presunta red de corrupción encabezada por la expresidenta del instituto, Guadalupe Taddei.

Entre ellas, el órgano electoral lanzará un sistema de alertamiento anónimo para que sus empleados puedan denunciar presuntos actos de corrupción en las distintas áreas a nivel nacional.

Se pondrá a disposición un correo para hacer llegar la información, la misma que a su vez será verificada y se enviará a las autoridades correspondientes. Incluso se ofrecerá para que, si alguien fuera del INE tiene información que pueda contribuir a fortalecer las investigaciones, también lo haga de manera anónima; así lo comentó la consejera electoral del INE, Carla Humphrey.

“Tuvimos también una política, desafortunadamente, adentro del Instituto, que si no estás de acuerdo con las decisiones que se tomaban, pues claramente te pedían tu renuncia, que luego se escudaba en cuestiones de salud; entonces creemos que con esto va a llegar mucha información, va a ser un sistema para poder denunciar en línea, y creo que esto también va a ser parte de los análisis que nosotros tengamos que hacer con la información que llegue”, aseguró Carla Humphrey, consejera electoral del INE.

La consejera Carla Humphrey explicó qué tipo de información buscan obtener con este sistema anónimo de denuncia.

“De quiénes son las personas con las que operaba, cómo operaba, por ejemplo, una trama de corrupción, dónde se veían, dónde se reunían, y pueden generar muchos elementos que puedan abonar a las investigaciones. Todo el INE, incluso cualquier persona, no necesariamente empleado del Instituto”.

Entre las medidas de su plan emergente, el Consejo General del INE también solicitará auditorías externas, además de las que hagan su Órgano Interno de Control y la Auditoría Superior de la Federación.

Las auditorías externas serían para las áreas que dependían directamente de la expresidenta Guadalupe Taddei.

“Una auditoría externa privada para incluso la entrega-recepción del área de presidencia, de las áreas que dependen exclusivamente de la presidencia como comunicación social, asuntos internacionales y la unidad técnica de género y no discriminación”, detalló la funcionaria electoral, Carla Humphrey.

El acuerdo también ordenará a todas las áreas y personas servidoras públicas del Instituto que tengan documentación relacionada con el objeto de revisión a preservarla desde la aprobación del acuerdo.

Comprenderán expedientes físicos y electrónicos, versiones originales, registros contables, correos institucionales vinculados con las operaciones, bitácoras, respaldos y metadatos, dentro de los sistemas y facultades del Instituto.

Con información de Claudia Flores

HVI