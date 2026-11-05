Sociedad

INE Lanzará Sistema de Denuncias Anónimas sobre Actos de Corrupción

El Consejo General del instituto también solicitará auditorías externas, en paralelo a las de su Órgano Interno de Control y la ASF

INE Lanzará Sistema de Denuncia Anónima sobre Actos de CorrupciónSesión del Instituto Nacional Electoral (INE). Foto: Cuartoscuro
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