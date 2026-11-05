¿Qué Evento Hay en el Zócalo el Domingo 8 de Noviembre? Cartelera de Concierto Provocará Lleno

Después de todas las festividades por el Día de Muertos llegó el momento de cerrar el año con eventos musicales en el Zócalo de la Ciudad de México (CDMX), por eso acá te decimos qué hay en la plancha de la Plaza de la Constitución este domingo 8 de noviembre 2026, pues la cartelera del concierto promete para que haya lleno.

Lo último que hubo en el Zócalo CDMX fue la ofrenda monumental por el Día de Muertos 2026, donde el gran atractivo de este año fue la catrina gigante que acaparó la atención de los capitalinos. Además te contamos todos los detalles del concierto que dará Garbage en la plancha.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Así Luce el Zócalo de CDMX con la Catrina Más Grande del Mundo

¿Qué evento hay en el Zócalo el domingo 8 de noviembre 2026?

El evento que se tiene programado en la plancha del Centro Histórico de la CDMX para este domingo es el Vitae Fest 2026, un recital por la paz, que reúne diferentes artistas y agrupaciones de géneros musicales como el rock, el pop, el regional mexicano y los sonidos urbanos.

Los asistentes al evento van a encontrar una propuesta musical que busca promover valores como el perdón, la reconciliación y la esperanza, de acuerdo con el semanario Desde la Fe.

¿A qué hora inicia el evento en el Zócalo CDMX este 8 de noviembre?

El Vitae Fest en el Zócalo empieza a las 16:00 horas (4 de la tarde, tiempo del centro de México) de este 8 de noviembre 2026. La entrada al evento es gratis y los artistas que van a estar son los siguientes:

Mau y Ricky.

Enjambre.

Alexander Acha.

Banda Los Recoditos.

Se espera que el concierto en el Zócalo CDMX tenga una duración de entre seis o siete horas, aproximadamente, por lo terminaría entre las 10 y las 11 de la noche del domingo.

AO