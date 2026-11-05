Sociedad

¿Qué Evento Hay en el Zócalo el Domingo 8 de Noviembre? Cartelera de Concierto Provocará Lleno

Después de la ofrenda con la catrina gigante, la plancha del Zócalo capitalino tiene uno de los conciertos más esperados este fin de semana

Qué evento hay en el Zócalo CMDX el domingo 8 de noviembre 2026 cartelera de concierto provocará llenoLa catrina del Zócalo fue el último gran atractivo en el Centro Histórico CDMX. Foto: Cuartosuro

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