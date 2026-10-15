Concierto Gratis de Garbage en CDMX: Este Día se Presentan en el Zócalo

La banda de rock Garbage ofrecerá un concierto gratuito en el Zócalo de la Ciudad de México el próximo 14 de noviembre de 2026, con una presentación programada para las 20:00 horas.

El anuncio confirma la presentación en la capital mexicana de la agrupación liderada por Shirley Manson, conocida por canciones como Only Happy When It Rains, Stupid Girl y Push It.

La presentación de Garbage está programada para comenzar a las 20:00 horas del sábado 14 de noviembre y será de acceso gratuito en la Plaza de la Constitución.

Hasta el momento, el anuncio compartido no incluye detalles adicionales sobre posibles actos de apertura.

La última presentación de Garbage en la Ciudad de México fue el 4 de septiembre de 2023, cuando la banda ofreció un concierto en el Pepsi Center WTC como parte de su gira.

En 2024, el grupo tenía previsto regresar a la capital para participar en el festival Hera, pero canceló esa presentación debido a una lesión de Manson que requirió cirugía y rehabilitación.

Garbage se formó en 1993 en Madison, Wisconsin, Estados Unidos, con Shirley Manson como vocalista y Butch Vig, Duke Erikson y Steve Marker como integrantes. La banda desarrolló un sonido que combina rock alternativo, guitarras distorsionadas y elementos electrónicos, con el que alcanzó reconocimiento internacional durante la década de los noventa.

Su álbum debut, Garbage, publicado en 1995, y el disco Version 2.0, de 1998, consolidaron su presencia en la escena musical. A lo largo de su carrera, el grupo ha mantenido a sus cuatro integrantes originales y ha publicado discos como Beautiful Garbage (2001), Bleed Like Me (2005) y No Gods No Masters (2021).

Con más de 30 años de trayectoria, Garbage continúa presentándose en escenarios internacionales y mantiene en su repertorio algunos de los temas que marcaron su ascenso durante los años noventa.