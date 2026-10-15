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Concierto Gratis de Garbage en CDMX: Este Día se Presentan en el Zócalo

La banda encabezada por Shirley Manson ofrecerá un concierto gratuito en la capital del país

Concierto Gratis de Garbage en CDMX: Este Día se Presentan en el ZócaloGarbage Ofrecerá Concierto Gratis en CDMX. Foto: AP

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Garbage en el Zócalo de CDMX: concierto gratuito el 14 de noviembre de 2026 a las 20:00 horas.

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