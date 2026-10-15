SMN Lanza Alerta por Trudy y Frente Frío 2: Vienen 4 Días con Lluvia, Viento y Olas de 10 Metros

Al menos durante cuatro días, varias regiones del país sufrirán los estragos del huracán Trudy y el frente frío número 2, que ocasionarán lluvias torrenciales, vientos de 200 kilómetros por hora (km/h) y olas de hasta 10 metros de altura en costas tanto del océano Pacífico como del Golfo de México y otros estados, alertó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El coordinador general del organismo, Fabián Vázquez Romaña, dijo en conferencia de prensa que ambos sistemas generarán condiciones meteorológicas adversas desde este jueves y por lo menos hasta el domingo en buena parte del territorio nacional, aunque los efectos podría extenderse.

Alerta por Trudy

De acuerdo con el funcionario, el huracán Trudy actualmente está bastante lejos del país, pero es un sistema muy grande en extensión, por lo que ya comenzó a generar tormentas tanto en Oaxaca como en Guerrero y en breve ocasionará oleaje en esas regiones.

Indicó que actualmente es un huracán de categoría 1, pero se prevé que esta misma tarde evolucione a categoría 2 y mañana a la 3 o incluso la 4, con lo que se convertirá en otro ciclón mayor en el Pacífico mientras se acerca a las costas nacionales.

Vázquez Romaña dio a conocer que, de acuerdo con el pronóstico actual, el domingo sería el punto más cercano a México, en inmediaciones de Playa Pérula, Jalisco, una zona por donde acaba de pasar Simon.

Respecto a este fenómeno, que ya se degradó a tormenta, comentó que por el momento no se prevén afectaciones directas y también descartó que pueda fusionarse con Trudy, que sigue la misma trayectoria de los últimos fenómenos meteorológicos.

El funcionario llamó a mantener la alerta en estas zonas, ya que son sitios en donde ha estado lloviendo durante tres semanas consecutivas por los ciclones, “y eso modifica las características del terreno a lo largo del pacífico mexicano”.

Afectaciones por el frente frío 2

Por otra parte, comentó que las autoridades también vigilan el frente frío número 2, que ya comenzó a desplazarse por el norte de Chihuahua.

Estimó que mañana, dicho sistema frontal avance a Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, lo que ocasionará descenso de temperaturas.

Luego avanzará rumbo al Golfo de México, por lo que el sábado podría estar en la parte norte de Veracruz y el domingo en el norte de la Bahía de Campeche, cerca de la costa de Yucatán, con características de estacionario.

El frente frío 2 complicará los pronósticos de lluvias, viento y oleaje en la región, advirtió el SMN.

Vientos de huracán

De acuerdo con Vázquez Romaña, en los siguientes días habrá aumento en las lluvias, intensificación del viento y oleaje muy elevado.

Primero, informó, se verá la intensificación el viento por los efectos de Trudy en las costas de Guerrero, Michoacán y Colima, y luego el ingreso del frente frío sobre el Golfo de México y un evento de Tehuano en el Istmo de Tehuantepec.

El viernes las rachas de viento se prevén de 60 a 80 km/h en Tamaulipas y Veracruz, pero el sábado podrían superar los 100 km/h. Para el domingo la condición podría comenzar a disminuir.

“Son dos eventos de más de 200 km por hora en la costa del Pacífico como en el Golfo de México, que pueden tener daños y pueden representar un riesgo para la población”, advirtió.

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Oleaje elevado y lluvias torrenciales

Además de los vientos, Trudy y el sistema frontal ocasionarán oleaje elevado; por el huracán, se prevén olas de entre 7 y 9 metros de altura en Michoacán, Colima y Jalisco.

Y por el frente frío 2 se estima oleaje muy severo, de 9 y hasta 10 metros en Veracruz y luego la Bahía de Campeche. La tormenta Simon, en cambio, generará olas de 2.5 metros en Baja California Sur. “Habrá condiciones adversas tanto en Pacífico como en Golfo”, puntualizó.

El coordinador general del SMN también alertó por lluvias en varios estados.

Detalló que este jueves se prevén lluvias intensas, de entre 75 y 150 mm, sobe Chihuahua y Coahuila por el frente frío. Así como en Guerrero y Oaxaca por las bandas nubosas de Trudy.

Mañana prevalecerán esas condiciones pero también comenzarán los efectos en la región de la Huasteca, en Veracruz, San Luis Potosí, Hidalgo y Puebla, con precipitaciones torrenciales de entre 150 y 250 mm acumulados.

“Por ambos litorales vamos a tener condiciones muy complicadas”, dijo Vázquez Romaña.

El sábado seguirá la lluvia en la costa del Pacífico y también en Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco. Ese mismo día podría haber precipitaciones en Baja California Sur por aproximación de Simon, aunque no se prevé un impacto directo.

El domingo habrá lluvias torrenciales debido a la mayor cercanía de Trudy en Jalisco y Colima. Pero también seguirá lloviendo en la Huasteca.

Incluso dio a conocer que si se suma la lluvia prevista de este jueves al domingo, la zona con más lluvia de todas será la región de la Huasteca, donde podría superar los 350 mm de lluvia acumulada, en norte de Puebla, San Luis Potosí, Hidalgo y Veracruz.

Otras zonas que tendrán bastante precipitación serán los límites de Veracruz, Tabasco y Oaxaca, y por otra parte Colima, Jalisco y unas regiones de Michoacán, puntualizó.

SPB