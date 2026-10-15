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SMN Lanza Alerta por Trudy y Frente Frío 2: Vienen 4 Días con Lluvia, Viento y Olas de 10 Metros

El Servicio Meteorológico Nacional prevé que la zona con más lluvia acumulada de aquí al domingo sea la Huasteca; conoce aquí todos los detalles

Afectaciones del huracán Simon en Colima. Foto: Cuartoscuro | ArchivoAfectaciones del huracán Simon en Colima. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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