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Alerta por el Huracán Trudy: Ubicación y Trayectoria Hoy en el Pacífico Mexicano

La circulación del ciclón propiciará lluvias intensas en Guerrero y Oaxaca, además de precipitaciones muy fuertes en Michoacán

Marejadas en Acapulco por tormenta Boris en junio 2026. Foto: CuartoscuroMarejadas en Acapulco por tormenta Boris en junio 2026. Foto: Cuartoscuro

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