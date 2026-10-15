Alerta por el Huracán Trudy: Ubicación y Trayectoria Hoy en el Pacífico Mexicano

México se mantiene en alerta por la intensa actividad ciclónica en el Pacífico mexicano, especialmente por Trudy, que este jueves se convirtió en huracán categoría 1, pero amenaza con intensificarse hasta la categoría 4.

Trudy es el sistema con nombre número 19 de la actual temporada de ciclones tropicales en el Pacífico.

Antes se formaron nueve tormentas (Amanda, Boris, Cristina, Douglas, Elida, Hernan, Iselle, Julio y Norbert), y nueve huracanes (Fausto, Genevieve, Karina, Lowell, Marie, Odalys, Polo, Rachel y Simon).

Cabe señalar que los últimos cuatro fenómenos meteorológicos que se formaron en este litoral evolucionaron a poderosos huracanes mayores (categoría 3 o superior), pues en este océano actualmente se desarrolla el evento climatológico El Niño, que calienta la superficie marina y eso se convierte en combustible para los ciclones.

Ubicación actual del huracán Trudy

Este jueves, Trudy se ubicó a 460 km al sur-suroeste de Acapulco, Guerrero, y a 715 km al sur-sureste de Manzanillo, Colima.

De acuerdo con información del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el sistema se desplaza hacia el norte-noroeste a 9 km/h, con vientos máximos sostenidos de 150 km/h y rachas de 185 km/h.

Su circulación propiciará lluvias intensas en Guerrero y Oaxaca, y lluvias muy fuertes en Michoacán, apuntó el organismo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Asimismo, informó que ya se estableció zona de vigilancia por efectos de vientos de tormenta tropical desde Punta San Telmo, Michoacán, hasta Zihuatanejo, Guerrero.

El SMN pidió a la población extremar precauciones de dichos estados por lluvias, viento y oleaje (incluyendo la navegación marítima) y atender las recomendaciones emitidas por las autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil.

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Trayectoria e intensificación prevista

Aunque la trayectoria suele cambiar debido a las condiciones atmosféricas, las previsiones recientes del SMN indican que será un poderoso huracán mayor:

15 de octubre, 18:00 horas: Huracán categoría 2, a 420 km al sur-suroeste de Acapulco, Guerrero.

16 de octubre, 06:00 horas: Huracán categoría 4, a 330 km al sur-suroeste de Técpan de Galeana, Guerrero.

17 de octubre, 06:00 horas: Huracán categoría 4, a 180 km al sur de Punta San Telmo, Michoacán.

17 de octubre, 18:00 horas: Huracán categoría 3, a 95 km al oeste-suroeste de Punta San Telmo, Michoacán.

18 de octubre, 06:00 horas: Huracán categoría 2, a 35 km al suroeste de Playa Pérula, Jalisco.

19 de octubre, 06:00 horas: Tormenta tropical, a 250 km al oeste-noroeste de Playa Pérula, Jalisco.

SPB