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Frente Frío 2 Ingresará Esta Noche a México: Estados Afectados por Lluvias y Bajas Temperaturas

Protección Civil alertó por precipitaciones fuertes a intensas en cinco estados durante la noche y la madrugada del jueves

Frente Frío 2 provocará lluviasFoto: Cuartoscuro
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Frente Frío 2 Entra a México Hoy: Lista de Estados Afectados por Lluvias y Bajas Temperaturas | N+