Frente Frío 2 Ingresará Esta Noche a México: Estados Afectados por Lluvias y Bajas Temperaturas

El Frente Frío 2 y otros sistemas meteorológicos favorecerán lluvias puntuales intensas en algunas regiones del norte de México durante la noche y la madrugada de este jueves, informó la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC).

De acuerdo con el aviso difundido por la dependencia, las precipitaciones más intensas se esperan en el noreste, este y sur de Chihuahua, así como en el noroeste y norte de Coahuila.

El pronóstico también contempla lluvias muy fuertes en el norte y centro de Durango, además del sur y oeste de Zacatecas. En el sur de Sinaloa se prevén lluvias fuertes.

La CNPC pidió mantenerse atentos a los avisos oficiales ante las condiciones meteorológicas previstas para las próximas horas.

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Chihuahua y Coahuila concentran el pronóstico de lluvias puntuales intensas. En Durango y Zacatecas se esperan precipitaciones muy fuertes, mientras que en Sinaloa el pronóstico señala lluvias fuertes en la región sur.

El descenso térmico asociado con el sistema frontal afectará principalmente las regiones del norte y noroeste de México. El pronóstico para las madrugadas contempla temperaturas mínimas de entre 0 y 5 grados Celsius en zonas serranas de Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango, además de regiones montañosas de otras entidades del centro del país.

Las temperaturas pueden variar según la altitud y las condiciones locales, por lo que se recomienda prestar especial atención a las comunidades serranas.

Las condiciones están asociadas al avance del Frente Frío 2 y la interacción con otros sistemas meteorológicos, según el reporte de Protección Civil.

En el occidente, el huracán Simon también influye en las condiciones meteorológicas, por lo que no todas las precipitaciones previstas deben atribuirse exclusivamente al frente frío. En el sur, la tormenta tropical Trudy mantiene condiciones adversas en las costas de Oaxaca y Guerrero.

La combinación de estos fenómenos puede ocasionar tormentas eléctricas, encharcamientos, crecidas de ríos y arroyos, inundaciones y deslaves en zonas vulnerables.

Ante el pronóstico de lluvias y viento, Protección Civil recomienda evitar cruzar calles inundadas, ríos, arroyos y vados, conducir con precaución y mantenerse alejado de árboles, postes y estructuras inestables durante las rachas fuertes de viento.

PT