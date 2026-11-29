La primera tormenta invernal de la temporada azotó con fuerza a México; gran parte del país resintió sus efectos: desde lluvias hasta caída de nieve y aguanieve.

Por esa razón, las temperaturas bajo cero continúan en distantes regiones del territorio nacional. En Colón, Querétaro, el Cerro del Pinal de Zamorano amaneció este sábado 28 de noviembre cubierto de blanco.

"Se registró (la nevada) en la parte más alta (…) en el lugar conocido como Las Antenas y pues al ser una zona restringida, una zona no habitacional, no presenta ningún riesgo", indicó Luis Fernando Ibarra Casas, secretario de Protección Ciudadana de Colón.

En Chihuahua, el termómetro descendió hasta los 10 grados bajo cero en Balleza y menos 8 en Guachochi. Otros 26 municipios también reportaron temperaturas congelantes.

Audet Canseco, ciudadana de la región, expresó que el día estuvo “horrible, está muy helado”.

Protección Civil estatal confirmó 10 personas intoxicadas por monóxido de carbono, en lo que va de esta primera tormenta invernal.

En Guanajuato, las temperaturas bajo cero alcanzaron zonas serranas de municipios como San Felipe, Ocampo y Dolores Hidalgo.

“Hay que aguantar, echarse algo calientito como un tecito, una canelita, con cuidado, más que nada estar al pendiente si va a hacer más frío”, expresó Jesús Morales, poblador de la zona.

Caída de nieve en la ranchería Las Palomas, en el Estado de México. Foto: Cuartoscuro

En Real del Monte, Hidalgo, las temperaturas descendieron hasta los menos cinco grados. Y también se pronosticaron heladas o granizo en zonas montañosas.

Silvia García, vecina de ese municipio, advirtió que “está muy intenso ahora sí el frío".

"Vamos a tener temperaturas de 0 a 5 grados, incluso la sensación puede estar por debajo de 0 grados. La Sierra Alta, la Otomí, la Sierra Gorda, esos son los principales puntos donde podemos tener ese tipo de presencia de aguanieve, incluso hasta nieve", alertó Román Bernal Díaz, subsecretario de Protección Civil del Estado de Hidalgo.

Mientras tanto, en Campeche, las temperaturas llegaron a los 10 grados en la región de las montañas.

“El cambio de temperatura es lo que afecta. Traigo a mi nieta bien abrigada, por qué, porque no sabemos en qué momento cambia la temperatura”, expresó la señora Sonia Dzib.

A las bajas temperaturas se sumó un evento de baja mar que dejó cientos de embarcaciones varadas en los muelles.

En el Estado de México, las zonas montañosas de Jilotzingo, Jocotitlán, Ocoyoacac y el Nevado de Toluca también se cubrieron de blanco, generando temperaturas de hasta menos un grado.

En Oaxaca, los efectos del frente frío 8 comenzaron a disminuir, sin embargo, se mantuvieron temperaturas muy frías en varios municipios.

“En los últimos días hemos tenido marcas térmicas entre dos a tres grados en algunos municipios de la Mixteca y Sierra Juárez, esas temperaturas ya se irán recuperando, pero permanece el ambiente frío”, explicó Cutberto Ruiz Jarquín, meteorólogo de Protección Civil de Oaxaca.

Y se prevé que los efectos de la tormenta invernal persistan en las próximas horas.

Con información de corresponsales N+.

SPB