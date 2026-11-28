La primera tormenta invernal de la temporada pintó de blanco varios puntos de la Ciudad de México (CDMX) este sábado, por lo que aquí te informamos si la caída de nieve y aguanieve continuará mañana domingo en la capital mexicana.

Y es que el fenómeno meteorológico azotó con fuerza el occidente y centro de la República Mexicana, ocasionando un marcado descenso de temperatura, lluvias de fuertes a torrenciales, bancos de niebla y heladas.

Se registraron también nevadas en varias entidades y la CDMX no fue la excepción. En zonas altas del Ajusco y el Desierto de los Leones, la nieve dejó impactantes paisajes invernales.

Entérate aquí sobre los detalles del pronóstico del tiempo del 29 de noviembre y conoce los consejos de las autoridades para enfrentar el frío extremo.

¿Caerá nieve en la CDMX el domingo?

De acuerdo con un aviso especial de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la CDMX, la nieve podría permanecer hasta la mañana del domingo en cumbres por arriba de los 2 mil 800 metros sobre el nivel del mar (msnm), como el Ajusco, la sierra de Chichinautzin y el volcán extinto El Pelado en Tlalpan.

Sin embargo, se prevé que la tormenta invernal se debilite mañana mismo en una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera y que se desplace lentamente sobre el oriente del país y el golfo de México.

Eso mantendrá la probabilidad de caída de nieve o aguanieve en zonas altas del Estado de México, Puebla y Veracruz en el transcurso del domingo, pero ya no de la Ciudad de México, de acuerdo con los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Pese a ello, el lento desplazamiento del sistema mantendrá probabilidad de lluvias muy fuertes en Yucatán y Quintana Roo; lluvias fuertes en Guerrero, Oaxaca, Puebla, Tabasco y Campeche; chubascos en Veracruz y Chiapas, y lluvias aisladas en Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México y Morelos.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Personas en Situación de Calle Enfrentan el Frío de la Primera Tormenta Invernal en CDMX

Detalles del clima en CDMX el domingo

El SMN, organismo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), detalló que mañana en la mañana se prevé en la CDMX cielo nublado con probabilidad de lluvias aisladas y bancos de niebla.

Durante la tarde, cielo medio nublado y lluvias aisladas (0.1 a 5 mm en 24 horas) con un ambiente fresco a frío.

También pronosticó una temperatura mínima de 4 a 6 grados y una máxima de 15 a 17 grados centígrados, así como viento de dirección variable de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 40 km/h.

En una infografía en redes sociales, la Conagua brindó más detalles del pronóstico del tiempo:

Mañana: Temperatura entre 4 y 6 grados; 40% de probabilidad de lluvias aisladas y vientos de 15 kilómetros por hora (km/h).

Tarde: Temperatura entre 15 y 17 grados; 40% de probabilidad de lluvias aisladas y rachas de viento de 40 km/h.

Noche: Temperatura entre 11 y 13 grados; cielo parcialmente nublado y rachas de viento de 10 km/h.

¡Protégete del frío!

En caso de bajas temperaturas, autoridades de Protección Civil aconsejaron a la población vestir en capas cubriendo rostro, cabeza, manos y oídos; consumir alimentos nutritivos y bebidas calientes, y cubrir nariz y boca al salir de lugares templados para evitar cambios bruscos.

Enfatizaron que es vital no utilizar braseros, hornos o estufas para calentar las habitaciones ni dormir cerca de calentadores, ya que la combustión en espacios cerrados produce monóxido de carbono, un gas tóxico, imperceptible y potencialmente mortal.

También llamaron a mantener ventilación adecuada en caso de usar chimeneas o calentadores, así como a cuidar a los grupos vulnerables: menores de edad, personas con enfermedades crónicas, mujeres embarazadas, adultos mayores, además de mascotas y animales de compañía.

SPB