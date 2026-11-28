¡Cuida tu salud! Con la llegada del frío aumenta el riesgo de contraer enfermedades, como los resfriados o la gripa, por lo que la alimentación se vuelve una prioridad para combatir los virus invernales.

Expertos recomiendan incluir en la dieta frutas, verduras, legumbres y otros alimentos de temporada, ricos en vitaminas, minerales y antioxidantes que ayuden al buen funcionamiento del sistema inmunológico y proporcionen al organismo los nutrientes que necesita para mantenerse fuerte.

Y es que actualmente, México enfrenta los efectos de la primera tormenta invernal de la temporada, que ya dejó temperaturas congelantes de hasta -10 grados en estados como Chihuahua y Durango; caída de nieve y aguanieve en zonas altas de entidades del centro y occidente del país; heladas y también lluvias de distinta intensidad.

Por esa razón, cuidar la salud se vuelve indispensable. De acuerdo con expertos, es importante la alimentación, así como abrigarse adecuadamente y mantener buenos hábitos de higiene.

Aquí te compartimos las mejores comidas para el frío, recomendadas por especialistas para enfrentar el clima helado causado por la tormenta invernal.