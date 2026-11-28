El Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) confirmó un segundo brote de influenza aviar AH5N1 en una unidad de producción ubicada en el municipio de Umán, Yucatán.

Vía un comunicado, la Sensica señaló que el segundo brote fue atendido bajo los protocolos sanitarios establecidos y que este no representa un riesgo para la avicultura nacional.

Por lo anterior, el organismo desconcentrado de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural autorizó la vacunación estratégica contra la influenza aviar en ocho municipios de la entidad como medida preventiva para proteger la producción avícola nacional.

El segundo caso del virus fue confirmado luego de que el médico veterinario de la granja de postura notificó la mortalidad inusual de mil 154 aves.

Tras el reporte, personal de la Comisión México-Estados Unidos para la Prevención de la Fiebre Aftosa y otras Enfermedades Exóticas de los Animales (CPA) de la Senasica acudió a la granja para aplicar y realizar muestras que, posteriormente, tras un análisis en laboratorio, resultaron positivas a IAAP subtipo H5.

La inmunización de aves se realizará en unidades de producción comercial ubicadas en la zona focal y perifocal de los casos detectados, que comprende los municipios de Chocholá, Hunucmá, Kinchil, Mérida, Samahil, Tetiz, Ucú y Umán, donde se localizan 39 granjas de gallinas de postura de huevo.

En tanto, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural puntualizó que la vacunación forma parte de una estrategia integral, por lo que su aplicación está condicionada al cumplimiento estricto de medidas de bioseguridad, a la vigilancia epidemiológica periódica y a que las granjas cumplan los requisitos.

AMP