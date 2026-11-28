La primera tormenta invernal continuará provocando bajas temperaturas, lluvias y condiciones para la caída de nieve o aguanieve en las zonas montañosas de México. En la Ciudad de México, uno de los puntos donde se espera este fenómeno es el Ajusco, ubicado en la alcaldía Tlalpan, debido a su altitud y a las condiciones meteorológicas previstas para este sábado.

La caída de nieve o aguanieve en el Ajusco se espera durante la madrugada y la mañana del sábado 28 de noviembre. Aunque las autoridades no han establecido una hora exacta para el inicio del fenómeno, el pronóstico contempla condiciones favorables desde las primeras horas del día y hasta aproximadamente las 11:00 horas.

Además del Ajusco, existe posibilidad de precipitación invernal en otras zonas elevadas del sur y poniente de la capital, como la Sierra de Chichinautzin, el Cerro del Pelado, Los Dinamos y el Desierto de los Leones. La previsión se concentra en las cumbres que superan los 2 mil 800 metros sobre el nivel del mar.

¿Qué temperatura habrá mañana en el Ajusco?

La primera tormenta invernal mantendrá un ambiente frío a muy frío durante este sábado. En las zonas altas de la capital se esperan temperaturas cercanas o inferiores a los cero grados Celsius, condiciones que podrían favorecer la formación de nieve o aguanieve.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), para la Ciudad de México se pronostican temperaturas mínimas de entre 4 y 6 grados Celsius y máximas de 10 a 12 grados, además de lluvias fuertes durante la jornada. En las partes más elevadas, el frío será más intenso.

El Gobierno capitalino también mantiene un aviso especial por las precipitaciones y las bajas temperaturas durante el fin de semana.

Ante este panorama, se recomienda tomar precauciones al transitar por los caminos del Ajusco, debido a la posible presencia de niebla, pavimento resbaladizo y fuertes rachas de viento.