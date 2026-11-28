Muchos extranjeros imaginan México como un sitio donde solo hay calor, ya sea desértico o húmedo. Sin embargo, nuestro país cuenta con todos los climas, incluso con aquellos de frío extremo. Estos son los lugares más gélidos de México y su altitud.

La temperatura más baja registrada en México

No es lo mismo un lugar frío que un récord de bajas temperaturas. Los termómetros en ocasiones pueden caer en sitios donde el resto del año hay un clima templado.

En la Ciudad de México, por ejemplo, la temperatura más baja registrada es de 10.5 grados bajo cero. Esta medición ocurrió en la alcaldía Tlalpan el 5 de enero de 1967. Sí, aquella helada pasó pocos días antes de la última nevada que ha vivido la ciudad.

Si miramos hacia el resto del país, encontraremos que el récord de la temperatura más fría jamás registrada en México lo ostenta el estado de Chihuahua. El 11 de enero de 1962 en Los Lamentos se registraron -29 grados Celsius, según datos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Este asentamiento minero ubicado en el municipio de Ahumada se ubica a mil 400 metros sobre el nivel del mar. No sabemos si se ha vuelto a registrar una temperatura así de fría en esta zona, pues la mina fue abandonada hace varias décadas.

El sitio natural más frío del país

Aquí entra otro detalle que debemos tomar en cuenta al buscar el sitio más frío del país: ¿está poblado o es una reserva natural? Si apuntamos hacia la segunda categoría, encontraremos que nuestras montañas ofrecen los climas más fríos de forma continua en todo el país.

Los sitios que podrían ostentar el récord son nuestras tres montañas más altas: el Iztaccíhuatl, el Popocatépetl y el Pico de Orizaba. En la primera de estas cumbres, con una altura de 5 mil 215 metros, la temperatura promedio suele rondar los 0 grados. Es común que durante un ascenso, los montañistas enfrenten temperaturas de -5 grados.

Pico de Orizaba visto desde Veracruz. Foto: Cuartoscuro

La situación es semejante en el Popocatépetl, aunque por supuesto está prohibido acudir a la cima o siquiera acercarse al cráter del volcán. En ambas montañas, las temperaturas pueden alcanzar los -20 grados centígrados durante heladas.

Sin embargo, ningún sitio puede compararse con el frío extremo del Pico de Orizaba. La montaña más alta del país, con 5 mil 600 metros, tiene una temperatura promedio en la cima de -6 grados centígrados. Eso sí: durante el invierno, la temperatura máxima ronda los -9 grados, mientras que durante una helada se alcanzan temperaturas de -20 grados Celsius.

Los lugares más gélidos de México

Sin embargo, los tres lugares habitados más fríos del país no le piden nada al clima gélido de nuestras montañas. Curiosamente, no están siquiera cerca de nuestras principales cumbres. Todos los lugares poblados más fríos del país se encuentran en dos estados: Chihuahua y Durango.

Si miramos los registros históricos de Conagua, veremos que el tercer municipio más frío de México ha sido Tepehuanes, Durango, en medio de la Sierra Madre Occidental.

La zona de El Tarahumar ha tenido una temperatura media en invierno de 0.1 grados, apenas por encima del punto de congelación. Tepehuanes se ubica a 2 mil 600 metros sobre el nivel del mar, pero su punto más alto se encuentra a 3 mil 200.

Los sitios más gélidos y fríos de México están en Durango y Chihuahua. Foto: Cuartoscuro

El segundo lugar como sitio poblado más gélido del país corresponde al municipio de Madera, en Chihuahua. Según los datos de Conagua, este municipio tiene una temperatura media anual de 10.9 grados Celsius. No obstante, varios puntos del municipio con 2 mil 100 metros de altura han registrado una temperatura mínima media de -0.5 °C.

La población más fría de México

El lugar poblado más frío de todo México es, sin duda alguna, La Rosilla, Durango. Esta comunidad en el municipio de Guanaceví registró en 2020 una temperatura mínima media de -0.8 grados. No pocos le llaman “el Congelador de México”.

La Rosilla, Durango, es el sitio más gélido de México según Conagua. Foto: Cuartoscuro

Las condiciones que permiten que La Rosilla sea el sitio poblado más gélido de México son, por un lado, su altura: se ubica a 2 mil 700 metros en la Sierra Madre Occidental. Además, su latitud le ubica en una zona más fresca que el centro del país.

La próxima vez que alguien te diga que en México no puede hacer frío, menciónale el caso de la gélida La Rosilla, Durango.

AMP