Vecinos de la avenida 31, localizada sobre la colonia Esmeralda en la ciudad de Córdoba, reportaron que un vehículo de color blanco se impactó contra un poste de telefonía, el cual terminó siendo derribado por la unidad.

Los hechos se registraron este viernes 27 de noviembre y, tras realizarse el reporte, al lugar acudieron elementos de Protección Civil municipal y de la Dirección de Tránsito, quienes acordonaron la zona y tomaron conocimiento de los hechos.

De acuerdo con los primeros reportes, el vehículo que protagonizó el percance circulaba a exceso de velocidad, por lo que el conductor perdió el control de la unidad, se subió a la banqueta y finalmente chocó el poste de madera.

Acto seguido, el presunto responsable decidió darse a la fuga para evadir responsabilidades. Fueron vecinos del lugar quienes escucharon el fuerte golpe y, al asomarse, solo se vio a lo lejos un vehículo de color blanco, del cual solo escucharon las llantas derrapando.

Hasta este momento, no hay reporte en el que se indique que hubo alguna persona lesionada en estos hechos. Actualmente, todavía no se ha reportado la localización de la unidad responsable de este percance.