Un avión de American Airlines rozó el ala de otra aeronave de la misma compañía en el Aeropuerto Nacional Ronald Reagan en Washington D.C. este viernes 27 de noviembre.

Según un informe preliminar de la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA), una aeronave estaba rodando para despegar cuando chocó con el otro avión.

Más tarde, la misma dependencia precisó a través de un mensaje en sus redes sociales que el vuelo 638 de American Airlines rozó el ala del vuelo 2152 de American Airlines mientras se preparaba para despegar en el Aeropuerto Nacional Ronald Reagan de Washington alrededor de las 17:10 hora local del viernes 27 de noviembre, detalló que no se han reportado heridos.

HVI