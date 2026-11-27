Ante la enfermedad, recordamos la salud; y ante el frío, el calor. Pero no hay que esperar a contagiarse de gripa o influenza para consumir vitamina C. Te explicamos su importancia y cuánto debes consumir.

¿Qué es la vitamina C y por qué tu cuerpo la necesita?

Desde la antigüedad, los marineros sabían que los viajes largos tenían efectos dolorosos en el cuerpo: si un marino pasaba mucho tiempo en altamar y no comía apropiadamente, sus encías sangraban, se llenaban de pequeños moretones y el cansancio los derrumbaba. Pero no cualquier viaje desencadenaba este mal: el escorbuto solo aparecía cuando no llevaban frutas.

Esto se debe a que sus malestares eran provocados por la falta de vitamina C. Según The Nutrition Source, el portal de nutrición de la Universidad de Harvard, el escorbuto cobró la vida de hasta dos millones de marineros entre los años 1500 y 1800.

La vitamina C, descubierta hasta el siglo XX, se encarga de mantener firmes las paredes de nuestras células. Al respecto, la Universidad de Harvard explica: “Es necesaria para la síntesis de colágeno, una proteína fibrosa presente en el tejido conjuntivo que se encuentra distribuida por diversos sistemas del organismo, como el nervioso, el inmunitario, el óseo, el cartilaginoso y el circulatorio, entre otros”.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. ¿En Verdad Sirve la Vitamina C contra el Resfriado?

Las enfermedades víricas, como la gripa, causan estragos precisamente porque los virus secuestran las células y las reorientan para producir más virus. ¿Cómo prevenir o ayudar al cuerpo durante una enfermedad que rompe las paredes de las células?

En efecto, la respuesta es tan simple como reforzando esas paredes. Esa es la función de la vitamina C. Esta desempeña un papel fundamental en el control de infecciones y la cicatrización de heridas.

Otro atributo de la vitamina C es que es un potente antioxidante capaz de neutralizar los radicales libres nocivos. Y como es indispensable para producir colágeno, también contribuye a la producción de diversas hormonas y mensajeros químicos que intervienen en el funcionamiento del cerebro y el sistema nervioso.

¿Cuánta vitamina C debes consumir al día?

Por desgracia, a diferencia de muchas sustancias indispensables para nuestro organismo, los humanos no producimos la vitamina C. Para colmo, como sí sucede con otras sustancias, como la vitamina B12, el cuerpo no es bueno almacenándola.

Por ello es indispensable consumirla a diario. Anteriormente, durante el siglo XX, científicos como Linus Pauling recomendaban tomar dosis masivas, superiores al equivalente de 12 naranjas. Los suplementos modernos aún contienen cantidades excesivas de vitamina C, de hasta mil miligramos por tableta, pero la mayor parte del ácido ascórbico se pierde en la orina, pues es hidrosoluble.

En realidad, el mínimo indispensable es mucho menor: 75 mg de vitamina C para mujeres y 90 mg para los hombres. Esto es aproximadamente la cantidad de vitamina C que viene en dos frutas. Una naranja mediana contiene 75 mg de vitamina C, mientras que una vitamina aporta 35 mg.

Por supuesto, estas necesidades aumentan, por ejemplo, con el embarazo. También los fumadores deben consumir una cantidad adicional de esta molécula.

Cabe señalar que estos son los mínimos; idealmente, nuestro cuerpo se verá beneficiado si consumimos más vitamina C. En el peor de los casos, toda la que no se aproveche será desechada en la orina.

Eso sí: en ningún caso deberás superar los 2 mil miligramos de vitamina C. El cuerpo no aprovecha semejantes cantidades y en cambio puede sufrir diarrea y malestar estomacal. Así que recuerda comer frutas sin miedo, pero no abuses de los suplementos con vitamina C.